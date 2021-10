La nouvelle éco : Minjat magasin d'alimentation et cantine en circuit court près de Toulouse

L'entreprise qui fête ses trois ans a été fondée par Cyril Picot avec son frère Anton et un ami commun qui travaillait avec des industries agroalimentaires. Minjat signifie "manger" en occitan, c'est un magasin d'alimentation et une cantine en circuit court. Le magasin a créé 36 emplois directs.

300 producteurs locaux

"On a démarré à onze il y a trois ans, maintenant on est un peu plus d'une trentaine à travailler avec quelques 300 producteurs qui nous livre chaque semaine des produits locaux" précise Cyril Picot." Le commerçant installé à Colomiers près de Toulouse souhaite être transparent envers ses clients : "Quand vous dépensez 10 euros chez nous il y a 6,20 euros qui partent directement pour le producteur, c'est colossal, en trois ans ça fait quasiment six millions d'euros reversés aux producteurs de la région".

Dévier les familles de la grande distribution

L'enseigne veut peser dans le débat public, sur les enjeux de l'agriculture et dans le débat sur la souveraineté alimentaire. Cyril Picot explique "le pari via le pôle restauration c'est d'attirer le grand public, le consommateur de la grande distribution qui peut se retrouver chez nous avec notre politique de prix attractive". Et il ajoute : "on a converti plus d'une famille qui se sont rendu compte que c'était à leur portée, la salade est garantie 95 centimes toute l'année, on propose du poulet élevé en pleine terre du Gers à 8€30 le kilo, on fait en sorte d'être bien placé sans tricher en achetant aux producteurs en direct et en transformant les produits sur place."

En 2020 le chiffre d'affaire de Minjat a atteint 3,7 millions d'euros.