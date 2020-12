La Nouvelle Eco : Moment Concept partage des “moments de vie“ sur du textile

Cette jeune entreprise s’est spécialisée dans la conception de vêtements vertueux, des tee-shirts en coton bio et équitables, des sweats, des casquettes, des chaussettes made in France. Au départ, deux copains d’enfance décident de monter une entreprise qui a du sens pour eux et pour le marché du textile. Ils créent leur marque Moment avec une seule idée en tête, faire des vêtement qui distillent des messages, qui traduisent des moments de vie, et répercutent sur un tee-shirt l’instant présent.

Qui sont ces deux fondateurs ?

Camille est dessinateur graphiste, tandis que son associé Melchior a fait des études de commerce. Ensemble, ils ont vécu les galères, les joies, bref, des moments de vie comme chacun peut en vivre. Avant le premier confinement, leur affaire commençait à être florissante. Ils ont une boutique en ligne et leurs vêtements sont aussi distribués dans quelques boutiques du Sud de la France. Mais comme pour beaucoup de jeunes sociétés, la crise a un peu plombé leurs projets.

Qu’ont-ils imaginé ?

Puisque ce confinement est aussi un moment de vie, ils ont choisi de l’illustrer, là encore, sur les vêtements qu’ils conçoivent. Après une gamme Moment de paix, Moment complice ou encore Moment de partage, les deux fondateurs ont lancé une collection spéciale Covid, illustrée par un gros coeur, au sens anatomique du terme, designé par Camille André. À l'avenir, lorsque la crise sanitaire sera derrière nous, ils envisagent de créer des petits événements, dans les boutiques ou les bars, pour multiplier les Moments de vie à partager.