La nouvelle éco : "Mon centre-bourg a un incroyable commerce" lancé à Barbezieux en Charente

En Charente, la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire va être la première commune en France à accueillir le programme "Mon centre-bourg a un incroyable commerce". Il s'agit d'un marathon créatif, organisé les 9 et 10 avril prochains, pour aider de futurs commerçants à s'installer durablement.

Les 9 et 10 avril, puis ensuite pendant 9 mois, c'est l'opération "Mon centre-ville a un incroyable commerce" : une dizaine de porteurs de projets, de futurs commerçants qui vont s'installer au coeur du centre-ville de Barbezieux, vont faire avancer leurs dossiers. Avec des coaches, avec des équipiers, ils vont construire une étude de faisabilité de leur projet, leur business plan, avant de le présenter, lors du marché du vendredi matin, à des inconnus, qui seront peut-être demain des clients. A Barbezieux, la situation du commerce de proximité s'est améliorée ces dernières années : il y avait un différentiel ouvertures/fermetures négatif de 10 magasins. En 2018, seize commerces avaient été créés, après la création de "boutiques éphémères" (aidées par la mairie pour quelques semaines) et de "boutiques à l'essai" (avec des loyers minorés pendant un an).

Des boutiques aidées pour développer le commerce

C'est le cas de Patrick Dubuis, qui a créé sa bouquinerie, "Au livre retrouvé", juste en face de la mairie de Barbezieux. En trois ans, il s'est créé une belle clientèle, et sa boutique à l'essai est devenue pérenne, malgré la crise sanitaire.

La commune de Barbezieux-Saint-Hilaire a été retenue dans le dispositif régional en faveur des centres-villes et centres-bourgs en 2020, et elle vient d'intégrer le label "Petites villes de demain".