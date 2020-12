La Nouvelle Eco : Morbihan, les jeunes entreprises veulent résister à la crise liée au Covid

Nous sommes dans la boutique de Laurent Boichard : "L'Herboristerie", installée non loin de la rue Thiers, dans le centre ville de Vannes. Tout ici peut inciter, en théorie, à calmer et rassurer le chef d'entreprise rendu anxieux par la crise sanitaire et son pendant, la crise économique. On trouve sur les étagères des plantes préparées par Laurent Boichard, bonnes pour le sommeil, la digestion ou les anémies. Car les problèmes sont nombreux pour les chefs d'entreprises, surtout ceux récemment installés. Les deux périodes de confinement ont fortement réduit l'activité. Heureusement les aides permettent, pour le moment, de tenir. Mais la situation actuelle demande une gestion encore plus rigoureuse. "Et encore, je ne suis pas dans la situation des cafetiers et restaurateurs qui eux souffrent vraiment", dit Laurent Boichard.

Laurent Boichard est encore ce qu'on peut appeler un "jeune entrepreneur". Il a ouvert "L'Herboristerie" en juin 2018. Alors avec la pandémie, la clientèle plus rare, il a fallu qu'il compte d'abord sur son propriétaire qui lui a par exemple fait grâce du loyer de novembre. Pour ses remboursements, pour l'instant, il n'envisage pas de mettre en attente ce qu'il doit. Il compte aussi sur les aides de l'Etat. "On a fait le gros dos en avril. On a fait le gros dos en novembre. Voilà, nous passerons cette crise", ajoute t-il dans un demi sourire.

Nous allons lancer notre site internet

"Quand le magasin n'est pas ouvert, c'est une évidence, nous n'avons pas le contact avec les clients. Donc avec le confinement nous avons décidé de sauter le pas". Cinq mois de travail avec la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan et le site pourra démarrer en février prochain. Il servira surtout à donner des conseils, à écouter et répondre aux clients et à faire un peu de vente. Car Laurent Boichard veut que ses clients viennent dans sa boutique.

Les créateurs d'entreprises ne se découragent pas, en tout cas. Cela pourrait paraître surprenant, mais selon la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, en septembre 2020, la CCI a accueilli deux fois plus de porteurs de projets qu'en septembre 2019 : +106%. Et accompagné 40% de créateurs d'entreprise en plus.