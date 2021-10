La Nouvelle Eco - Morphée + : un dispositif innovant de détection des chutes inventé par un Limougeaud

Alors que des assises nationales de l'accessibilité débutent ce mercredi, avec en question sous jacente l'autonomie des personnes handicapées mais aussi les aménagements face au vieillissement de la population, on découvre un nouveau système de détection des chutes dans la Nouvelle Eco. Ce dispositif baptisé Morphée + a été développé par Bruno Duperrier, un entrepreneur originaire de Limoges. Son innovation, déjà commercialisée, est très demandée, y compris à l’étranger.

Pas de bouton d'appel, ni de caméra

Le dispositif mis au point par Bruno Duperrier est un détecteur de chute radar et selon lui c'est son principal point fort pour se démarquer des technologies existantes. "C'est un système qui n'est pas porté, donc il n'est pas stigmatisant pour les personnes." Il n'envoie pas d'images non plus, car il n'y a pas de caméra, ni de capteur optique. "On respecte ainsi l'intimité et c'est 200 fois moins puissant que votre téléphone portable" précise l'entrepreneur pour prouver que l'émission d'ondes n'est pas un problème.

Morphée + se présente donc sous la forme d'une colonne blanche, installée au mur. Le système détecte les mouvements en temps réel et permet donc d'alerter lorsqu'une personne tombe. Il peut aussi capter et vérifier à distance un certain nombre de paramètres sur l'état de santé de la personne, comme la fréquence respiratoire ou d'autres signes annonciateurs d'un changement de comportement.

Une question de santé publique et un enjeu économique

Pour le patron de Morphée +, la société éponyme créée pour commercialiser ce dispositif, l'enjeu est double, car en cas de chute, réduire le temps passé au sol a plusieurs impacts. "Aujourd'hui il y a 500.000 chutes par an en France et ça coûte deux milliards d'euros à l'Etat et aux mutuelles. L'objectif, c'est bien sûr de limiter les conséquences pour la personne et de réduire l'engorgement des urgences et les durées d'hospitalisation." Ce qui permet aussi, in fine, de réduire les dépenses de l'assurance maladie.

Une version en développement pour les domiciles particuliers

Les EHPAD ont été les premiers clients de Morphée +, qui a vendu 60 de ses détecteurs de chute à des maisons de retraites, c'est-à-dire toute la première série fabriquée pour tester le marché. Le dispositif semble donc séduire et Bruno Duperrier va d'ailleurs tenir un stand au congrès national de la Fédération des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées, qui se tient fin octobre en Corse. Son entreprise travaille aussi sur une version "domicile" de ce détecteur de chute, pour des personnes âgées qui vivent toujours chez elles. Elle doit voir le jour en 2022.

Des clients étrangers très intéressés

Morphée + commence aussi à se faire connaître à l'étranger et plusieurs pays sont intéressés détaille Bruno Duperrier. "Le marché est présent puisqu'on est sollicité par le Japon, les Etats-Unis, le Canada et un certain nombre de pays européens." Quant à la fabrication, elle est totalement "made in France" et l'entrepreneur limougeaud y tient. "En France on a un vrai savoir faire et une réelle ambition de reconquérir la position industrielle que devrait avoir notre pays." Les cartes du dispositif sont ainsi fabriquées en Bretagne, les coques du côté de Toulouse, dans une société qui fait des cockpits pour Airbus. Une partie du dispositif est également fabriqué en Limousin et l'assemblage est confié à Matra Electronique à Compiègne.

Côté financier, tout l'argent engrangé est réinvestit pour le développement du dispositif et de l'entreprise indique le patron de Morphée +. "Notre objectif, c'est effectivement d'aller plus loin, plus vite, plus fort, parce qu'on vieillit partout dans le monde et les enjeux sont les mêmes partout." Bruno Duperrier cite en exemple le Japon, où "le marché de la silver économie aujourd'hui, c'est 400 milliards. Ce sera 725 milliards en 2025." Les courbes démographiques vont dans le même sens au Canada, dans la vieille Europe ou aux Etats-Unis souligne encore l'entrepreneur, qui y voit un marché exponentiel, mais surtout un enjeu de société énorme.