La Nouvelle Eco : Mourad, ex-policier lance sa pâtisserie ambulante à Dijon

Makroud, baklava, cornes de gazelles... Ces noms évoquent bien sûr des mets sucrés dans lesquels on retrouve généralement les mêmes ingrédients : miel, amandes, noix, dattes et bien entendu graines de sésame.

Un potentiel de vente

C'est parce qu'il sent un potentiel dans la vente de ces petits gâteaux que Mourad Fettache, un habitant de la Fontaine-d'Ouche, âgé de 44 a décidé de créer sa pâtisserie orientale ambulante il y a quelques mois.

Mourad Fettache habite à la Fontaine-d'Ouche depuis 15 ans à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Ex-policier à Constantine

Cet homme au parcours atypique est arrivé en France il y a 15 ans. Ex-policier à Constantine en Algérie il a eu plusieurs vies avant la pâtisserie ! "J'ai été vendeur de fruits et légumes, boucher halal rue Devosge avant de vendre désormais des pâtisseries dans ma petite boutique sur les marchés du département".

Des débuts entre deux confinements

Mourad a débuté la vente de ses petits gâteaux début juin, entre les deux confinements, sa remorque lui a coûté plusieurs milliers d'euros. Il a effectué certains travaux lui même comme la mise en place de vitrines réfrigérées. "J'ai fait un crédit, j'ai commencé le boulot, on verra après si ça marche".

Les pâtisseries de Mourad sont fabriquées par son épouse et vendues sur les marchés du département © Radio France - Thomas Nougaillon

Son épouse derrière les fourneaux

Les pâtisseries orientales que vend Mourad sont fabriquées par son épouse, tout est frais et fait "maison" mais est-ce suffisant pour séduire la clientèle ? Ce matin là au marché du Port du Canal à Dijon vers midi Mourad explique qu'il a à peine 45 euros en caisse. "Même si on est au début du mois, les clients ne sont guère nombreux et le chiffre d'affaire s'en ressent" constate-t-il.

Retrouvez Mourad sur les marchés

La boutique ambulante de Mourad Fettache s'appelle "la Bouche d'or" vous retrouvez ses pâtisseries tunisiennes, algériennes, marocaines et libanaises le vendredi au marché de Nuits-Saint-Georges, le samedi à Genlis, le dimanche à Chevigny-Saint-Sauveur et le mercredi -donc- au Port du Canal à Dijon.

Mourad Fettache est l'invité de la Nouvelle Eco de France Bleu Bourgogne ce lundi matin. Vous l'entendrez à 7h15 sur le 98.3 ou le 103.7. A écouter ou réécouter en cliquant sur le lien ci dessus.