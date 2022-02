La nouvelle éco : Movmedix à Arc-sur-Tille, leader mondial du ligament artificiel et en pleine croissance

Movmedix emploie 24 salariés seulement et à son siège à Arc-sur-Tille en Côte-d'Or. Pourtant, cette PME est le leader mondial dans le domaine du ligament artificiel. Des ligaments en plastique capables de remplacer en partie ou totalement les ligaments naturels, endommagés chez les sportifs de haut niveau. Entretien avec son directeur général, Hervé Legrand.

Quand est née cette idée du ligament artificiel en Côte d'Or?

On fête les 30 ans de la société. Le ligament artificiel sous forme de PET (polyéthylène téréphtalate) a démarré ici. C'était l'innovation d'un chirurgien orthopédique Dr Jacques-Philippe Laboureau à l'époque. Depuis, on a plusieurs générations de ligaments. Donc là, on est sur la troisième génération de ligaments et maintenant, on est en train de travailler sur la quatrième et la cinquième génération de ligaments.

Techniquement, c'est la même chose que ce que vous trouvez dans les bouteilles de plastique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'implanter en faisant des trous dans les os de chaque côté et les stabiliser avec des vis. Et ensuite, ce produit là va rester ad vitam aeternam d'une certaine façon, et ils ont même tendance à être recolonisés par les cellules naturelles. Donc ça va faire un peu comme une espèce de tuteur sur lequel le ligament qui a été endommagé va pouvoir petit à petit se reconstruire plus ou moins.

Le ligament artificiel est plein de promesses économiques, votre chiffre d'affaires vient d'ailleurs d'exploser?

Oui, la société a enregistré 60% de progression sur l'année 2021. Ça s'explique essentiellement par notre marché principal, qui est la Chine, mais pas seulement car nous sommes aussi présents en Australie, à Taïwan ou encore en Angleterre.

Et donc, vous, patron d'une PME Côte-d'Orienne, vous avez un bureau à Arc sur Tille et un autre à Shanghaï?

C'est exactement ça. Le propriétaire de cette société a vendu la société Line Allaire, qui était une TPE, puisqu'il avait 7 personnes à l'époque quand nous l'avons racheté. Notre but était vraiment de développer cette pépite parce que, pour nous, c'était une belle endormie. Nous sommes passés à 24 personnes et donc un bureau à Shanghaï pour pouvoir soutenir cette croissance.

Quelles sont vos perspectives pour les prochaines années?

On envisage sur les cinq années à venir des croissances de l'ordre de 40 à 50%. Nous sommes en train de préparer notre arrivée sur les Etats-Unis, c'est le marché numéro un en terme d'orthopédie, mais surtout en termes de médecine du sport.

Et vous allez devoir recruter en conséquence ici à Arc-sur-Tille?

On a déjà commencé puisqu'en fait, on a recruté 10 personnes en l'espace de huit mois. Cette année encore, on a prévu encore six recrutements. Et puis, par rapport à nos ambitions et nos projections, on va être obligé, bien entendu, de s'agrandir. Donc, nous avons l'avantage d'avoir un bâtiment qui est extensible, sur lequel on a prévu de quasiment doubler la surface. Et ce qui va nous permettre aussi de recruter plus de personnes, en plus, bien entendu, de l'entité chinoise que nous allons continuer de développer.