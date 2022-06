La nouvelle éco - My English School propose d'apprendre l'anglais en toute simplicité à Dijon

"My umbrella is in the kitchen." Qui ne se souvient pas de ces phrases toutes faites et sans grand intérêt apprises à l'école ? En s'installant à Dijon, "My English School" propose au contraire d'apprendre l'anglais de manière décontractée mais efficace. L'entreprise vient d'ouvrir place Grangier.

Do you speak english ? Question simple, mais ça coince souvent dès la première réponse. Pour être aussi à l'aise dans la langue de Shakespeare et dans celle de Molière, My English School vole désormais à votre secours à Dijon. L'entreprise Lyonnaise a ouvert un centre de formation le 13 juin dernier place Grangier. Elle comptait déjà cinq inscrits au bout d'une semaine et vise d'en atteindre 320 en un an. Ses formations sont éligibles au fonds du Compte Personnel de Formation et cassent les codes de l'enseignement traditionnel de l'Anglais en France. Entretien avec Julien Guillotin, présidente générale de My English School.

Déborah (à gauche) et Julie Guillotin (à droite), les responsables de "My English School" © Radio France - Christophe Tourné

My English School a ouvert à Dijon à la veille des épreuves du bac. Vous vous adressez aux élèves ou ce n'est pas du tout votre cible ?

Les étudiants, c'est aussi notre cible, notamment ceux qui veulent préparer leur TOEIC (Test of English for International Communication), par exemple.

"My English School", c'est un centre de formation qui mise sur l'expérience immersive. Ça veut dire quoi ?

Ça veut dire qu'on encourage les gens à venir dans nos centres en présentiel, bien qu'on fasse aussi une offre en ligne, pour qu'ils prennent vraiment plaisir à parler anglais, à pratiquer avec nos formateurs natifs et certifiés et surtout passionnés. L'idée, c'est d'être vraiment dans des petits salons, avec des canapés, avec nos formateurs et vraiment décontractés. L'objectif, vraiment, c'est de pratiquer, de parler en anglais avec de petits groupes, de même niveau, et surtout avec le formateur pour s'habituer aux accents.

Quel public vous visez exactement ?

Notre public est vraiment très large. Cela va des étudiants jusqu'aux retraités. On a vraiment de tout. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est qu'il y a vraiment un échange entre personnes de toutes générations et de tout statut social. Notre méthode a été faite par des scientifiques, par des enseignants et des formateurs pour vraiment mettre en place une approche qui est efficace, qui donne des résultats.

Live the experience, une manière décontractée et conviviale d'apprendre l'Anglais proposée par My English School - My English School

On est nul en France en matière d'anglais ?

L'objectif vraiment, c'est effectivement de casser un peu les codes de l'anglais scolaire. On se souvient tous de nos cours. Quand on est à l'école, c'est beaucoup de bachotage et d'écrit. Notre méthode est, elle, vraiment basée sur l'oral. Donc, fini les "Brian is in the kitchen". L'idée, c'est vraiment de venir prendre du plaisir avec des collègues, des amis au centre, avec des formateurs et le tout en s'amusant.

My English School, c'est aussi une belle histoire qui a débuté il y a plus de dix ans en Italie, puis à Lyon il y a quatre ans. Ensuite, il y a eu le covid qui a un peu changé la donne ?

À la base My English School, c'est un groupe italien qui s'est implanté en France, donc en 2018, et donc, on y travaillait. Pendant la crise sanitaire, effectivement, il y a eu quelques mésaventures. Ça nous a donné l'opportunité de racheter l'entreprise en France et notre but maintenant, c'est vraiment de se développer dans notre joli pays et d'ouvrir dans d'autres villes.

Et ça marche puisque vous venez d'ouvrir à Dijon. Pourquoi Dijon ?

J'ai fait mes études à Dijon, donc je connaissais bien la ville et je l'aime beaucoup. Evidemment, on a fait des études et on s'est dit que c'était vraiment un joli marché à découvrir.

Combien coûte une formation? Et comment se déroule t'elle ?

Pour nos formations, il y a vraiment tous les prix. Ça peut aller de 500 € jusqu'à 3 000 €. C'est compliqué de vous donner un prix juste parce qu'on fait vraiment en fonction des besoins. On propose vraiment une formation à la carte, sur mesure, selon les objectifs de nos stagiaires.

Le petit + que vous proposez, ce sont des événements ?

Oui, toutes les semaines. Cela peut être des happy hour, des speed dating en anglais. On approche de la Coupe du monde, donc on va proposer par exemple de venir voir les matchs, et tout ça en anglais. Le but évidemment, c'est de pratiquer les acquis qu'on a vu pendant les cours. "My English School" propose aussi aux personnes curieuses d'en savoir plus, une offre de lancement à 1 euro pour un mois et sans engagement, pour venir tester la méthode.

My English School compte une trentaine de collaborateurs à Lyon et quatre à Dijon. Elle vise un chiffre d'affaires de 480 000 euros en un an et envisage de s'implanter dans d'autres villes comme à Bordeaux, Clermont Ferrand, etc... en fonction des résultats enregistrés à Dijon.