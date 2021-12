La Nouvelle Eco : "My Happy Company" perpétue la magie de Noël à Vannes

Apres 12 années passées dans l’évènementiel et un licenciement économique lié à la crise du Covid-19, Vanessa Pierre, « fan de Noël depuis toujours » s’est lancée au retour d’un voyage aux Etats Unis. « On à vu là-bas des pères Noël et des lutins plus vrais que nature. Ça nous a plongé dans une magie qu’on n’avait jamais ressenti avant. Quand on est rentrés en France, dans un centre commercial pas loin de Vannes on a vu un père Noël qui a remonté sa barbe et qui a parlé comme un charretier à notre fille. Elle nous a dit que ce n’était pas le vrai. Ça nous a décidé à proposer des prestations de qualité pour que les enfants n’aient pas ce genre de réflexions ».

Un costume de cinéma

Et pour être sûre de ses prestations, Vanessa met son mari Christophe à contribution. « J’ai pris un mois de congés pour ça » dit-il avec des étoiles dans les yeux. « Il me faut une heure pour enfiler la tenue, un vrai costume de cinéma avec une belle barbe, une belle étoffe en velours rouge, une vraie ceinture en cuir. Nous avons tout fait faire sur mesure en Bretagne ». Christophe a travaillé son personnage « avec une grosse voix, posée. Il faut toujours donner des réponses aux enfants, être incollable, faire vivre la magie »

Un Elfe

Pour leur deuxième saison de fêtes de fin d’année, Vanessa et Christophe ont embauché une apprentie. Charlyn, 20 ans prépare un Bachelor Responsable de projet marketing et communication spécialisée Web digital. Elle gère notamment le site internet « et j’ai même un rôle, j’incarne l’Elfe en chef du Père Noël ».

Des prestations en dehors de Noël

My Happy Company est notamment présent dans la galerie commerciale du centre Carrefour de Vannes à partir du 11 décembre et travaille aussi pour des collectivités. « Mais pas d’arbre de Noël pour les entreprises depuis la crise, c’est trop incertain » précise Vanessa. L’entreprise propose aussi des décorations de lieux privés et le reste de l’année organise des anniversaires, des baptêmes, et depuis peu propose des gender reveal party, une fête prénatale venue tout droit des Etats Unis où l’on révèle le sexe de l’enfant à venir.

Plus d’info my-happy-company.com