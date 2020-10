La nouvelle éco : My Pie, une entreprise mayennaise qui pousse malgré la crise

Elle pousse, comme ses pizzas ! Créée il y a 5 ans à Gorron, l'entreprise My Pie se lance à la conquête du marché du "snacking chaud" avec ses pizzas, tourtes et quiches ; le succès est tel auprès de la grande distribution qu'elle double son chiffre d'affaires en 2020, malgré la crise sanitaire.

My Pie, c'est une success story mayennaise. L'entreprise, créée il y a 5 ans à Gorron (Mayenne) par le Jean-Rémy Cousin, le fondateur et P-DG des Rillettes Gorronnaises, et deux associés, double son chiffre d'affaires tous les ans avec son offre de "snacking chaud" (pizzas, tourtes et quiches chaudes), en vente dans des supermarchés, principalement à Paris. Et elle résiste à la crise économique provoquée par l'épidémie de Covid-19.

My Pie, une rencontre

Le succès de cette entreprise gorronnaise, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre entre Sébastien Rico, Adrien Goud, et Jean-Rémy Cousin. A 24 et 25 ans, les deux premiers font la connaissance, à la sortie de leurs études dans l'ingénierie et la finance, du fondateur et P-DG des Rillettes Gorronnaises, via le technopôle de Laval. A la jeunesse des Parisiens répond l'expérience du Mayennais : "L'idée My Pie, c'est mes deux associés : ce sont deux avions de chasse, ils vont partout, je dois même les freiner un peu", sourit-il. "C'est peut-être pour ça que ça marche bien, c'est la fougue et la sagesse", résume-t-il.

Adrien Goud et Jean-Rémy Cousin, deux des trois associés à la tête de l'entreprise My Pie. © Radio France - Sarah Mansoura

Car la réussite de My Pie, c'est aussi avant tout celle des Gorronaises : l'entreprise mère, spécialisée dans la charcuterie et réputée pour ses rillettes, apporte aux banques la crédibilité et la stabilité d'une entreprise familiale. C'est ce qui lui a permis, estime Jean-Rémy Cousin, de naviguer dans les eaux troubles de la crise sanitaire du Covid-19. Adrien Goud abonde : "Il faut le souligner, nous avons été très aidés par la région, le département, la communauté de communes, mais aussi la BPI, les banques, tous ont cru dans le projet", explique l'associé de 30 ans.

Un projet ambitieux

Le projet, au départ est assez simple : proposer des tourtes à destination des bars, principalement à Paris. Mais rapidement les trois associés changent leur fusil d'épaule : trop peu de débouchés. Leur produit ne rencontre pas vraiment sa cible, ne se partage pas facilement sur les tables des bars. Vient alors l'idée de proposer tourtes et quiches... à la grande distribution. Jackpot.

"Il y a une vraie attente de la part de la grande distribution", se réjouit Adrien Goud. "Ils veulent se développer sur la restauration du midi, en fait, et de plus en plus d'enseignes veulent lancer ce concept-là." Le concept en question repose sur la cuisson, la congélation et la livraison de pizzas, principalement, dans diverses enseignes parisiennes. Chaque midi, elles les réchauffent pour les proposer au prix de 2 euros 20, la pièce de 180 grammes. "Notre credo, c'est allier qualité et petit prix", explique Adrien Goud. "On fait pousser la pâte des pizzas pendant 24 heures, l'idée étant de prendre un savoir-faire artisanal, mais de le décliner à plus grande échelle."

La chaine de production, dans l'entreprise mayennaise My Pie. © Radio France - Sarah Mansoura

"Plus grande échelle", aujourd'hui c'est 50 000 pizzas, mais aussi 30 000 tourtes et quiches par semaine. Et ce n'est que le début. En pleine expansion, My Pie double son double son chiffre d'affaires chaque année, depuis 3 ans. En 2020, sans la crise sanitaire elle l'aurait triplé. Une ascension pas si simple à gérer, puisqu'il faut faire de nouveaux investissements, agrandir les locaux, et recruter à tour de bras. Les associés y semblent prêts, tout en restant prudents en raison de la crise sanitaire : My Pie prévoit une nouvelle campagne de recrutement début 2021.