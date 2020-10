La Nouvelle Eco : MyCarSpot aide à gérer les flux dans les cantines d'entreprises

La vie des entreprises se déroule aussi dans les cantines. Depuis plus d'un mois, l'entreprise montpelliéraine MyCarSpot propose aux grandes entreprises une solution qui permet de gérer les places dans les restaurants collectifs, en pleine crise sanitaire.

" Cette solution a été créée à la demande de nos clients qui, à la sortie du confinement, ont eu des problématiques pour gérer leurs ressources et établir le nombre de collaborateurs présents sur le site", explique Stéphane Seigneurin, fondateur de MyCarSpot.

Puisque le nombre des places dans les cantines a été diminuée afin de respecter la distanciation physique, l'algorithme de MyCarSpot permet de fluidifier efficacement les arrivées afin d'éviter les engorgements dans les couloirs et dans le réfectoire.

"L'entreprise n'a plus qu'à proposer des créneaux horaires, toutes les demi-heures, ou plus. Les utilisateurs voient les créneaux en temps réel, peuvent aller s'inscrire et donc, obtenir une place à la cantine", précise le chef d'entreprise.