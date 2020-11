La nouvelle éco : MyCarSpot, dirigée par Stéphane Seigneurin, lève 1,2 millions d'euros

C’est l’histoire d’un employé qui travaillait dans une entreprise en pleine croissance. Une entreprise qui recrute. Un jour, son entreprise déménage dans des locaux plus grands, mais, problème, le parking est trop petit pour accueillir tous ceux qui viennent en voiture. Cet employé, c’est Stéphane Seigneurin. Il est responsable de l’innovation dans son entreprise. Et il est lui-même très embêtée pour se garer le matin. Alors, il a l’idée de concocter un petit site internet qui recense toutes les places inoccupées par les salariés en congés, en télétravail, en arrêt maladie. Et de fil en aiguille, Stéphane a décidé de monter sa boite, à Montpellier. C’était en 2018.

Et depuis, la petite boite a bien grandi… Oui. De ce site dédié aux places de parkings, Stéphane en a fait une application mobile. Et a décliné l’idée pour d’autres espaces partagés de l’entreprise, comme les espaces de travail dans les bureaux ou les places dans les cantines des entreprises. Et pour respecter les distanciations physiques, en ce moment, c’est bien utile.. Et ça, quelques grands groupes l’ont bien compris. My Car Spot travaille avec des grandes entreprises qui drainent beaucoup de salariés comme Nestlé, JC Decaux, Lagardère ou Lavazza…

Et financièrement, MyCarSpot se porte bien en cette période ?

Oui, elle vient de lever 1,2 millions d’euros. C’est à dire que la société d’investissement Irdi Soridec et la BPI, la banque publique d’investissement ont choisi d’investir dans cette entreprise. Cet argent va permettre à MyCarSpot de se développer à l’international, mais aussi de recruter une dizaine de personnes : des développeurs, des commerciaux, des spécialistes du marketings et des chargés de clients. Toutes les offres d’emploi sont sur leur site mycarspot.io