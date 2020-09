La Nouvelle Eco : Myriem Ewann du Parc Ludopia à Accous fait le point sur la saison estivale

Le parc Ludopia est un espace de loisirs dans lequel on retrouve des jeux et des attractions intégralement en bois. Myriem Ewann, la directrice de Ludopia craignait une année très compliquée avec un chiffre d’affaires en chute libre. Finalement, la saison estivale a plutôt été une réussite. Moins de clients que les années précédentes mais par rapport aux prévisionnels dramatiques, le soulagement est de mise. Deux créneaux horaires ont été mis en place pour accueillir le public et limiter le nombre de personnes afin que le masque ne devienne pas obligatoire dans tout le parc.

Repartir sur de bonnes bases l’année prochaine

La saison se poursuit jusqu’en novembre pour le parc Ludopia avec des ouvertures le week-end et durant les vacances scolaires. Si les régionaux sont présents sur cette période, Ludopia pourra miser sur des investissements et créer quelques nouveautés et des évènements pour l’année prochaine. Myriem Ewann nous explique que sans les touristes venus des quatre coins de l’hexagone, le parc est aussi plus calme à l’automne. Une belle idée de sortie à faire du côté d’Accous avec les enfants.