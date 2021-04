La nouvelle éco : myRookie, l'appli rugby pour détecter les jeunes talents

Un ancien international et joueur de rugby à XIII a lancé en décembre 2020 la version 2.0 de son application myRookie, un système de mise en relation directe des joueurs avec les clubs professionnels. Plusieurs clubs de l'élite française en sont désormais partenaires, comme le Stade Toulousain.

MyRookie veut aider les jeunes à trouver des clubs, et inversement.

C'est une application lancée pour sortir des sentiers battus dans un microcosme parfois fermé, celui du rugby de haut niveau. Lancée en février 2019, améliorée en décembre 2020, la plateforme myRookie est dédiée au recrutement des joueurs et des joueuses de rugby de demain.

L'application smartphone permet en effet de mettre en relation en quelques clics des talents et des clubs de haut niveau sans intermédiaire à l'aide d'un CV numérique. Le principe est simple et semble séduire, puisque des clubs comme le Stade Toulousain en sont désormais partenaires.

Près de 10 000 joueurs de tous niveaux et de tous horizons sont désormais inscrits sur la plateforme. "On a déjà quelques belles histoires à raconter" assure Eric Anselme, comme celle de Charles Fourès, "un jeune rugbymen qui a fini par signer avec le SCA, le Sporting Club Albigeois et a fait ses débuts en pro".

L'application myRookie compte aussi près de 680 clubs partenaires, en France bien sûr, mais aussi à l'étranger et sur d'autres continents comme l'Amérique du Nord.