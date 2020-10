La nouvelle éco : Nath et Pat, une entreprise strasbourgeoise zéro déchet

C'est une manière de consommer plus respectueuse pour la planète : le zéro déchet. Nathalie Béchir, 54 ans, a lancé il y a un an et demi sa micro-entreprise Nath et Pat, elle propose des objets du quotidien réutilisables, comme des serviettes hygiéniques et des cotons lavables.

Nathalie Béchir, strasbourgeoise de 54 ans, a lancé sa micro-entreprise pour vendre ses produits zéro déchet il y a un an et demi.

C'est devant sa machine à coudre, dans son appartement du Neudorf que tout a commencé. Poussée par son fils et sa belle-fille, Nathalie Béchir, 54 ans, s'est lancée, janvier 2019, elle a créé sa micro-entreprise de produits zéro déchet Chez Nath et Pat : "C'est mon mari Patrick, qui coupe les tissus, et moi je fabrique mes produits à l'étage, dans l'ancienne chambre de mon fils. Je couds entre trois et quatre heures par jour, sept jours sur sept."

Serviettes hygiéniques et lingettes lavables

Des heures et des heures de couture, pour fabriquer tout une gamme de produits zéro déchets : des sacs pour faire ses courses en vrac, des essuies-tout, des sacs congélation, des serviettes hygiéniques et des cotons lavables. La box complète est à 65 euros.Mais Nathalie l'assure, c'est beaucoup plus rentable : "Ma génération, les 55-65 ans sont plus difficiles à convaincre, mais on essaye quand même de changer les mentalités."

C'est plus économique au final

"C'est sûr que l'achat au départ c'est un investissement, mais sur le long terme on y gagne. C'est plus économique au final. On les met à la machine à laver et c'est réglé", assure-t-elle. Si l'activité a bien ralenti pendant le confinement, au final ça fait plutôt les affaires de Nathalie : "Les ventes reprennent de plus belle. Pendant le confinement, les gens se sont rendus que beaucoup de produits pouvaient être en rupture de stock, et que c'était aussi simple d'avoir des produits comme des lingettes, ou des essuies-tout lavables, chez soi."

