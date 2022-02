La nouvelle éco : Nautilium, ce matériau bio issu des fonds marins pensé par des entreprises du Grand-Ouest

Fabriquer des emballages biodégradables ou encore plus facilement recyclables. C'est l'objectif d'une alliance d'envergure entre cinq groupes industriels de l'Ouest de la France : Elixance, Europlastiques, Polymaris Biotechnology, Séché Environnement et Triballat Noyal. Dans quelques mois, une usine verra le jour (on ignore encore le lieux exact) mais elle produira le Nautilium.

Il s'agit d'un matériau-bio qui peut rentrer dans la réalisation de pièces industrielles, d'emballages pour l'agroalimentaire, le médical ou l'agriculture. Certains de ses composants seront issus des fonds marins au large de la Bretagne. En Mayenne Séché Environnement participera au projet Nautilium. Le spécialiste du traitement de déchets valorisera les rebuts de fabrication des biomatériaux.