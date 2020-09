La Nouvelle Eco : Néomouv fait 20% de remise aux habitants de la communauté de communes de La Flèche

Les habitants de la communauté de communes de La Flèche sont incités à acheter un vélo à assistance électrique de Néomouv. L'entreprise implantée dans le sud Sarthe emploie 25 salariés. Elle vend 10.000 vélos par an va proposer 20% de remise pour l'achat d'un de ses vélos. Une remise qui selon le vélo peut aller de 200 à 600 euros. Pas négligeable donc. Mais il faut dire aussi que depuis le confinement, Néomouv a réalisé de très bons résultats.

L'un des vélos à assistance électrique de Néomouv - @neomouv

De 200 à 600 euros d'économies

"Nous souhaitons faire bénéficier aux habitants du pays fléchois d'une remise de 20% pour l'achat d'un vélo à assistance électrique de Néomouv" souligne Philippe Vaxélaire, le PDG de Néomouv. "Un vélo électrique aujourd'hui, dans notre gamme, les prix vont de 1.000 à 3.000 euros donc 20% sur un tel montant c'est une belle remise".

Depuis le confinement, le vélo n'est plus seulement un sport, c'est devenu un véritable moyen de transport

"Le bilan de notre activité est très bon" rajoute Philippe Vaxélaire, le PDG de Néomouv. Il y a un véritable engouement pour l'ensemble de la population qui redécouvre ce moyen de se déplacer depuis le confinement. Ce n'est plus juste un vélo pour faire du sport ou se balader le week-end. Le vélo, est devenu un outil pour se rendre à son travail ou pour aller à la boulangerie. Cela peut aussi éviter les transports en communs. On a très bien travaillé cet été et pour ne rien vous cacher, on a réalisé fin août un chiffre d'affaires équivalent à celui que nous avions réalisé sur l'année 2019. L'année dernière, c'est une petite année et on avait fait six millions d'euros".

