La nouvelle éco : ce terrifortain lance son food-truck face à l'arrêt de l'événementiel

La crise sanitaire l'a poussé à repenser son activité, sans abandonner son coeur de métier : Eric Fleury, professionnel de l'événementiel, vient de lancer son food-truck Neon's Burger à Botans. Installé sur le parking du magasin Cuisinella du lundi au jeudi, sur la route de Montbéliard, il mise sur son accessibilité avec des burgers à emporter, alors que restaurants et bars sont fermés. Une façon pour le terrifortain de continuer à travailler malgré les conséquences de l'épidémie.

Ce projet de food-truck était déjà là, ou est-ce la crise sanitaire qui a tout accéléré ?

"J'avais ce projet depuis longtemps, mais je n'avais pas imaginé le faire si rapidement. J'avais envie de continuer mon activité de restaurateur/traiteur, c'est la liberté de pouvoir travailler malgré toutes ces contraintes liées à la pandémie. Au deuxième confinement, je me suis dit qu'il fallait réagir vite. En quelques jours, j'ai tout chamboulé, ça a été très rapide. La recherche du camion, l'idée de faire les burgers, l'emplacement à trouver... Ça a mis une semaine."

Financièrement, comment ça s'organise ?

"Ce n'est pas évident, mais comme toute reconversion ! Chaque fois qu'on lance une entreprise ou un nouveau projet, ça coûte de l'argent mais c'est ce qui permet de reprendre une activité. J'espère que ça portera ses fruits avec le temps. Je n'ai pas eu d'aides, ce sont mes économies. Je me suis dit que c'était le moment où jamais de placer son argent pour continuer à travailler. Le but final, et ce qui explique la rapidité, c'est de pouvoir continuer à travailler."

C'est un changement de vie professionnelle même si vous restez dans le même secteur ?

"Tout à fait. Ca permet de garder une certaine liberté dans le travail. L'organisation et la vie à côté sont beaucoup plus simples, car on travaille sur un créneau horaire très rapide, donc j'ai plus de temps à consacrer à ma famille. Travailler en food-truck, on peut croire que c'est ultra contraignant mais ça ne l'est pas du tout par rapport à la restauration classique. J'aurais pu changer totalement de branche, mais je voulais continuer dans celle-ci, sans compter que se reconvertir en ce moment est compliqué, à moins d'être à son compte. C'est une prise de risque quoi qu'on fasse, mais ça s'est fait naturellement."