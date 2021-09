La nouvelle éco : Nerual, un fabricant mayennais d'équipements sportifs, a le PSG parmi ses clients

L'entreprise Nerual, basée à Cossé-le-Vivien, fabrique des équipements sportifs depuis 1991 et s'est fait connaître avec une invention : le décrottoir pour chaussures à crampons. En 30 ans, la société mayennaise s'est fait connaître des plus grands clubs de foot et compte le PSG dans ses clients.

C'est une entreprise mayennaise qui travaille avec les plus grands clubs de football. La société Nerual, basée à Cossé-le-Vivien, fabrique depuis 30 ans des équipements sportifs, des buts mais aussi des abris de touche par exemple. Elle s'est fait un nom dans le monde du sport, notamment grâce à une invention : le décrottoir pour chaussures à crampons. Un outil qui a, depuis, séduit de nombreux clubs de foot.

Des clients comme le PSG ou la Juventus de Turin

Nerual est une entreprise mayennaise très connue auprès des clubs de football de Ligue 1 ou d'autres clubs de première division, en Europe, comme la Juventus de Turin, grâce à un de ses produits phares : le décrottoir pour chaussures à crampons. "Mon père a inventé ce produit, il était entraîneur de foot et il en avait assez de rentrer dans les vestiaires à la mi-temps avec des chaussures pleines de boue partout", retrace Aurélien Laurent, qui a succédé à son père à la tête de Nerual. Cet outil a été vendu cette année par exemple au Stade Rennais, mais aussi au Paris-Saint-Germain l'année dernière. "On travaille beaucoup avec les collectivités aussi, donc on en vend une centaine à la ville de Lyon et de Toulouse. Par exemple, on va travailler la semaine dernière pour le Stade Français, qui ont installé des batteries. [00:00:42][24.5]

Les terrains appartiennent aux collectivités donc on travaille à 85% que pour les collectivités.

Aurélien Laurent, gérant de Nerual

Nerual fabrique également des abris de touche que l'on peut retrouver sur certains terrains d'entraînement des clubs de Ligue 1. Ils ont été installés par exemple sur les terrains du Stade Rennais, de Marseille, Lyon, ou du Paris Saint-Germain. "On en a aussi au Stade Lavallois, sur les terrains d'entraînement, mais pas sur le terrain d'honneur", décrit Aurélien Laurent.

La crise sanitaire a eu des conséquences sur l'activité de l'entreprise, qui travaille avec les collectivités locales. "Les collectivités ont dû dégager du budget à cause de la crise sanitaire, donc elles ont moins donné d'argent pour les installations sportives", souligne le gérant de Nerual. Grâce à la vente de six terrains multisports à la commune d'Ombrée-d'Anjou, dans le Maine-et-Loire, l'entreprise n'a pas eu de baisse de chiffres d'affaires en 2021. Il s'agit d'une sorte de "citypark sur lequel on peut jouer au foot ou au basket ou au hand sur un espace qui est complètement fermé, avec une pelouse synthétique au sol", décrit Aurélien Laurent. "Ce gros dossier représente 20% du chiffre d'affaires", affirme-t-il. Le gérant de Nerual est confiant pour l'année prochaine car le carnet de commandes est "déjà bien rempli".