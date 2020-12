La nouvelle éco: Nestlé Waters Vosges investit 17 millions d'euros dans une nouvelle ligne de production

Nestlé-Waters annonce l'installation d'une nouvelle ligne de production aseptique sur son site vosgien de Vittel. Un investissement de 17 millions d'euros pour assurer l'embouteillage des boissons bio fruitées et infusée des marques Vittel et Contrexeville.

"Le marché des boissons bio fruitées et infusées est en forte croissance et la demande en produits nouveau évolue sans cesse" constate Ronan Le Fanic, PDG de Nestlé-Waters Vosges. 25% des foyers français consomment déjà de ces eaux aromatisées à forte valeur ajoutée. "Il fallait donc assurer une production irréprochable et être capable d'anticiper la demande des cosommateurs, d'ou cette ligne de production d'un nouveau genre et très technique."

Le nouvel équipement devrait être installé à la fin de l'année prochaine pour un démarrage dans le courant du premier trimestre 2022. Entre 14 et 16000 bouteilles seront alors remplies toutes les heures. De la bouteille d'1 litre à celle de 33 centilitres.

"Cet investissement vise à encourager les consommateurs à mieux s'hydrater avec des boissons aromatisées bio à base d'eau minérale sans conservateur et à faible teneur en calories" déclare Sophie Dubois, directrice générale de Nestlé-Waters France.

