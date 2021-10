La Nouvelle Eco : un service de nettoyage de tombes dans toute l'Ille-et-Vilaine

Depuis mars 2021, Bruno Constant s'est lancé dans le nettoyage de pierres tombales dans tout le département de l'Ille-et-Vilaine, et même au-delà. Un domaine où la demande est de plus en plus forte.

Bruno Constant s'est lancé dans le nettoyage au début du printemps dernier. Cet ancien conseiller funéraire a ouvert une franchise en Ille-et-Vilaine. Au volant d'une camionnette "l'entretien du souvenir", Bruno sillonne tout le département de cimetière en cimetière pour s'occuper de l'entretien de sépultures. Équipé d'outils et d'un nettoyeur haute pression, il propose différents services : "quand c'est de la pierre, c'est à faire tous les trois à cinq ans [...] je passe un produit anti-mousse et fongicide pour éviter que la mousse et les champignons repoussent trop vites". Quand il s'agit d'une pierre tombale en granit poli "c'est davantage de l'entretien, je peux passer tous les mois ou tous les trimestres". Bruno s'occupe également du désherbage des alentours de la tombe et de l'entretien/remplacement des graviers lorsqu'ils sont sur le monument. Pour un entretien régulier, il faut compter entre 38 et 78€ par mois. Pour un passage unique, comme c'est souvent le cas à la Toussaint, il faut compter environ 130 €.

Une demande plus importante avec des familles plus dispersées

À l'approche du week-end de la Toussaint, ce professionnel du nettoyage des pierres est fortement sollicité "je m'occupe d'une vingtaine de tombes par semaine en ce moment" mais globalement avec des familles plus dispersées qu'auparavant, Bruno Constant voit la demande de nettoyage et de fleurissement de tombes augmenter. Le métier spécifique de nettoyeur de tombes n'était pas très développé jusqu'ici : "il y a certaines pompes funèbres et certains marbriers qui s'occupent du nettoyage des tombes, mais ce n'est pas leur travail d'origine".

Vous pouvez joindre Bruno Constant sur son site internet en cliquant ici ou par téléphone au 07 54 38 89 55 ou par mail à b.constant@entretien-du-souvenir.fr .