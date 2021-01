La nouvelle éco : Newrest basée à Toulouse tente de résister à la crise du secteur aérien

Deux entreprises françaises s'allient dans la restauration aérienne : Newrest présidée par le Toulousain Olivier Sadran et le groupe Petit Forestier qui ne travaillait pas de ce domaine jusque là. Le partenariat était prévu de longue date. La crise du Covid l'a concrétisé.

Newrest, c'est une entreprise qu'on connaît bien à Toulouse, présidée par Olivier Sadran, l'ancien président du TFC (qui est désormais actionnaire minoritaire du club de football). Newrest est notamment connue pour sa place dominante dans la restauration dans les avions. La crise sanitaire doublée d'une crise économique la touche évidemment de plein fouet.

Un partenariat avec le groupe Petit Forestier

Pour optimiser ses coûts et parce que ce partenariat est une vieille idée, Newrest vient de s'allier avec le groupe français Petit Forestier pour renforcer sa flotte de véhicules spécifiques dédiés au transport des plats jusqu'aux avions. Aujourd'hui, Newrest, en tant que membre actif de la filière tourisme, est bien sûr très impactée par la crise sanitaire et économique. "Sur le secteur de l'aérien, on est à moins 85% par rapport à la même période en 2019", décrit Mathieu Jeandel, son vice-président chargé de la stratégie. "Il est vrai que le secteur public nous accompagne mais tout le monde s'attendait à une reprise l'été dernier, qui n'est pas arrivée." Selon ses estimations, il estime que Newrest sera à 30% de son niveau d'activité à l'été 2021, 50% à l'été 2022 avant de revenir à une activité standard pas avant 2024/2025.

Un plan de sauvegarde de l'emploi est lancé depuis l'été dernier. Il est encore en cours de discussion avec les partenaires sociaux et Mathieu Jeandel juge qu'il est encore "en-deça de ce que la direction de Newrest devrait mettre en place dans le contexte actuel". Mais, il reste optimiste sur les perspectives de l'entreprise, notamment grâce à ses autres secteurs d'activités comme l'accompagnement de pétroliers à travers le Monde, qui sont des secteurs d'activité qui permettent à Newrest d'être positifs malgré le contexte. Le vice-président de Newrest qui précise encore que "tout cela ne fonctionnera que si nous avons la continuité du support de l'Etat sur ces mesures d'accompagnement spécifiques aux secteurs dits protégés".

