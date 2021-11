La nouvelle éco : Nicolas Démarais, luthier à Saint-Aupre, un métier en pleine évolution

Nicolas Démarais est luthier depuis près de 40 ans. Il a décidé, après la crise du Covid, de fermer son atelier de Grenoble pour travailler, seul, désormais, à Saint-Aupre, chez lui. Une façon de s'adapter à un marché qui évolue et de se recentrer sur la fabrique et la restauration d'instruments.

Nicolas Démarais, vous avez commencé dès l'âge de 17 ans à vous former comme luthier, métier que vous exercez depuis près de 40 ans. Tout d'abord, en quoi consiste votre art ?

Nicolas Démarais: C'est un métier qui consiste à fabriquer, entretenir, restaurer les instruments. Moi, je suis spécialisé dans l'univers du violon, alto, violoncelle, et leurs archets.

Vous avez récemment quitté Grenoble pour vous installer à Saint-Aupre, dans le voironnais. Vous avez pourtant eu une boutique-atelier dans la capitale des Alpes durant plusieurs années, avec 3 salariés. Pourquoi ce changement de vie professionnelle ?

Nicolas Démarais : C'est pour m'adapter à ce monde qui change. Le confinement a changé la donne. Avant, les clients venaient chez moi aussi pour acheter des accessoires, comme l'étui de violon, la colophane, les cordes. Aujourd'hui, ils achètent sur internet car c'est moins cher. Donc, la taille de l'atelier que j'avais à Grenoble qui était en même temps une boutique, n'est plus justifié car je vais réduire cette activité-là. Je n'ai plus besoin de salarié, je travaille seul, désormais, et je peux faire face à la demande de mes clients.

Votre entreprise a-t-elle été impactée par la crise sanitaire ?

Nicolas Démarais : Oui, évidemment, comme tous les commerçants et artisans. Même si je pouvais continuer à accueillir la clientèle, dans le respect des gestes barrière, j'ai vu la fréquentation chuter de façon importante. Pendant deux mois, je ne voyais que deux personnes par semaine, alors que d'habitude, c'était dix ou quinze par jour. Mais j'ai réussi à me repositionner de façon pérenne pour l'instant. Justement, en travaillant, seul, chez moi.

Vous dites que votre métier est attractif. Vous ressentez la concurrence d'autres collègues ?

Nicolas Démarais : Quand je me suis installé, il y a quelques années, nous étions deux sur Grenoble, à présent je crois que nous sommes cinq ou six. Donc, oui, il y a de la concurrence. Pour autant, le nombre de musiciens professionnels n'a pas augmenté, ni le nombre d'écoles de musique et le nombre d'élèves dans ces écoles, non plus.

Etes-vous inquiet pour l'avenir ?

Nicolas Démarais : Non, car finalement, cela m'a permis de me recentrer sur ce qui m'intéresse le plus dans mon métier de luthier, à savoir la fabrication d'un violon, d'un violoncelle, la restauration d'instrument. Il faut 200 heures de travail pour fabriquer un violon. Désormais, j'aurai plus de temps pour cela. En espérant, bien sûr, être à la hauteur des besoins des musiciens pour pouvoir leur apporter le meilleur de leur instrument, par les réglages et le soin qu'on y apporte.

Nicolas Démarais espère aussi aux beaux jours organiser des concerts en plein air. Tout pour la musique !