La nouvelle éco : Ninkasi ouvre bientôt à Dijon

Bières burgers et musique, c'est le concept du Ninkasi une marque déposée et créée à Lyon, il y a 20 ans, et qui débarque très bientôt à Dijon ! C'est le tout premier de la marque à sortir de Rhone-Alpes. Ouverture annoncée pour ce lundi 7 juin, rue de Sully

C'est donc dans la cité des Ducs que le restaurant Ninkasi ouvre ses portes au public rue de Sully. La date est fixée au lundi 7 juin, d'abord en terrasse et avec des jauges restreintes en raison de la crise mais pour Carole Fleurant, la gérante du Ninkasi à Dijon, c'est enfin la concrétisation d'un projet retardé de 6 mois.

Carole Fleurant, la gérante du Ninkasi à Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Que va t'on pouvoir faire dans ce nouvel établissement ?

On va pouvoir déguster d'excellents burgers et boire de la bière artisanale, le tout en écoutant de la musique actuelle. C'est un lieu de convivialité et de brassage à la fois de la bière et des gens !

C'est un défi de venir à Dijon, ville de vin, de patrimoine et finalement y vendre de la bière brassée en Rhône-Alpes ?

Oui, mais je pense que tout est complémentaire. Moi j'ai un palais qui a été éduqué sur le vin, mais j'ai découvert la "bièrologie" car il y aussi des saveurs et des qualités de bières qui n'ont rien à voir avec d'autres. Ici, on est sur une bière brassée à Tarare. Une bière indépendante et kraft, à venir déguster pour bien comprendre la différence.

L'établissement est situé à proximité de l'université, cela veut que vous visez les étudiants ?

Les étudiants font partie de la clientèle qu'on espère, bien évidemment. J'espère qu'ils reviendront en présentiel à la rentrée suite à la crise qu'on vient de connaître, mais on attend un public familial très large. On a les pros aussi généralement le midi qui sont heureux de venir partager un moment convivial le midi autour d'un bon burger. On aura les familles puisque le cinéma Cap Vert n'est pas loin , grâce au tram qui va permettre à tout le monde de venir profiter d'un moment différent la semaine ou le weekend au Ninkasi.

C'est un choix de ne pas être situé en centre ville ?

C'est un choix pour arriver puisqu'on a quand même un gros local, donc disposer d'un local de cette taille en plein centre ville, c'est plus compliqué. Nous allons faire des concerts, donc c'est aussi un enjeu en terme de bruit et de nuisances sonores. On sait faire dans les centres villes mais cela demande beaucoup plus de temps, de l'opportunité en terme de localité. Ce restaurant situé le long de la rocade, sortie Quetigny, c'est un premier !

Les bières sont artisanales et brassée à Tarare dans le Rhône © Radio France - Stéphanie Perenon

L'ouverture est prévue ce lundi 7 juin, mais dans quelles conditions avec cette crise sanitaire ?

Dans le respect des mesures gouvernementales. A partir du 7, nous allons ouvrir la terrasse, à partir du mercredi 9 juin, nous aurons droit à 50% de jauge à l'intérieur, avec l'ensemble des protocoles : gel à disposition, port du masque et l'ensemble des gestes barrière.

L'arrivée d'une marque comme Ninkasi, cela veut dire aussi des emplois. Combien y a t'il de recrutements à venir ?

Ils ont eu lieu. On a travaillé avec le Pôle emploi de Quetigny et je tiens vraiment à les remercier, pourtant, ce n'est pas ma première affaire. Nous avons créé 25 emplois, et les personnes sont actuellement en formation au sein de mon établissement de Villefranche-sur-Saône.

Quels sont les objectifs pour démarrer ?

C'est de se lancer après six mois de retard et de réserver le meilleur accueil possible à nos clients. Et si on fait ce qu'on sait faire et qu'on le fait bien, je pense que le reste suivra et qu'on sera là pour très longtemps.

La salle du Ninkasi à Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Carole Fleurant, la gérante du Ninkasi à Dijon au micro France bleu Bourgogne de Stéphanie Perenon Copier