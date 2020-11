La Nouvelle Eco - Nogalia, une boutique virtuelle qui tombe à pic pour les producteurs et artisans corréziens

Lancée pile au début du deuxième confinement en Corrèze, la plateforme de vente en ligne Nogalia affiche de belles ambitions pour l'avenir. Cette "marketplace" aide déjà 30 producteurs et artisans à vendre leurs produits en ligne et elle prévoit de s'étendre à toute la Nouvelle-Aquitaine.

Un peu plus d'un an après avoir germé dans l'esprit de ses fondateurs, la boutique virtuelle Nogalia s'est retrouvée en ligne au moment de reconfinement, coïncidant parfaitement avec les besoins et la demande du moment. Les clients à la recherche de produits locaux peuvent ainsi remplir leur panier de viande et fruits et légumes frais provenant de plusieurs exploitations corréziennes. Ils y trouvent aussi des produits d'épicerie, des boissons et des objets artisanaux, également fabriqués en Corrèze. Une trentaine d'agriculteurs et d'artisans du département y vendent leurs produits sur internet, sans avoir à s'en occuper. Les clients n'ont qu'à piocher dans les différents rayons et Nogalia s'occupe de recevoir, gérer et expédier les commandes.

C'est donc une market place comme on en voit fleurir beaucoup actuellement. Certaines sont montées à la hâte, mais la plateforme Nogalia a été mûrement réfléchie. Le développement de son offre s'est simplement accéléré avec le confinement note Franck Nolorgue, l'un des fondateurs. "Après le premier confinement, certains produteurs ou artisans qui étaient indécis, ou qui ne souhaitaient pas vendre sur internet, ont finalement changé d'avis."

Des perspectives de croissance plus importantes que prévu

Sur le plan pratique, l'association est basée à Brive-la-Gaillarde et a installé son entrepôt à Perpezac-le-Noir pour rayonner, dans un premier temps, dans un périmètre d'une heure et demie de route. Les producteurs et artisans du secteur peuvent y déposer leurs produits directement ou demander à l'association de venir les collecter. Mais il n'est pas question de s'arrêter là.

"Nous avons recruté une commerciale qui est en train de se positionner sur Limoges, puisque nous visons d'atteindre la Haute-Vienne et aussi la Dordogne" précise Franck Nolorgues. A terme, Nogalia ambitionne même de "grandir très vite", pour couvrir l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et embarquer plus de 300 producteurs et artisans dans l'aventure. La plateforme bénéficie du soutien de deux banques et du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.