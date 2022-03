La nouvelle éco en Isère : Nolio, le "Strava" Grenoblois

Si vous êtes sportif et orienté vers un certain nveau de performance vous avez certainement déjà connu ces séances d'entraînement rassemblées sur des fichier Exels. Peu pratique et surtout pas du tout ludique. C'est justement en voulant remplacer cela que deux ingénieurs grenoblois, Alexandre Bouquet et François Dupont ont lancé en 2019 Nolio, une application dédiée à l'entraînement. Alexandre Bouquet en parle ce matin dans la nouvelle éco.

Alexandre Bouquet l'un des deux co-fondateurs de Nolio -

France Bleu Isère : Est ce qu'on peut parler de Nolio comme du Strava grenoblois ?

Alexandre Bouquet : C'est un bon moyen pour pour visualiser la chose, mais c'est un peu plus compliqué que ça puisque nous ne sommes pas un réseau social et on va vraiment se concentrer sur l'entraînement et l'atteinte des objectifs. On offre principalement une solution pour les entraîneurs qui leur permet de gérer leurs sportifs, de leur faire gagner du temps, transmettre les entraînements, interagir avec eux. Et on permet aussi aux sportifs d'interagir avec leur entraîneur, de trouver un plan d'entraînement ou un entraîneur pour atteindre leurs objectifs. Par exemple, préparer son prochain marathon.

Il y a aussi sur votre application, beaucoup de stats, des courbes sur son état de forme...

Il y a tout ça effectivement. C'est aussi très connecté, avec une application mobile et des données qui remontent de nos montres, nos capteurs, par exemple. Si effectivement j'ai un compte Strava, les données vont remonter de Strava vers Nolio pour que soit, je puisse les analyser plus en profondeur soit, que mon entraîneur puisse y avoir accès.

Votre application est en ligne depuis le début de l'année 2019. Un peu plus de trois ans après, où en êtes vous en nombre d'utilisateurs ?

En termes d'utilisateurs, on a un peu plus de 1.000 entraîneurs qui sont sur notre plateforme, principalement francophones, et plus de 20.000 utilisateurs actifs, donc de sportifs qui utilisent notre plateforme au quotidien.

Et ça vous permet d'en vivre ?

Effectivement, nous, on en vie depuis fin 2021 et on vient de recruter notre premier CDI le mois dernier, un développeur mobile. Et là, on a deux offres qu'on vient de poster cette semaine une offre de responsable marketing et communication et une alternance également dans la communication.

Pour développer votre application à l'avenir. Vous souhaitez maintenant offrir aux sportifs un peu isolés, on va dire, des programmes d'entraînement qu'ils pourraient trouver chez vous.

En fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de sportifs qui cherchent à se préparer, mais les solutions qu'ils ont aujourd'hui sont un petit peu éparpillés. On va chercher le plan d'entraînement dans un magazine de running ou on va taper ça sur Google. Nous, on veut vraiment essayer de les mettre en relation avec du contenu qualifié, fait par les entraîneurs ou les mettre directement en relation avec les entraîneurs et donc d'avoir vraiment toujours cette touche humaine. Tous les plans d'entraînement qui sont sur la plateforme sont faits par des entraîneurs et non par de l'intelligence artificielle, par exemple.

