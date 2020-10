La nouvelle éco : un nouveau lieu pour le chef étoilé colmarien Jean-Yves Schillinger

"J'ai 57 ans, c'est une nouvelle aventure pour moi", le chef doublement étoilé de Colmar, Jean-Yves Schillinger et son restaurant le "JY'S", quittent la rue de la Poissonnerie et la petite Venise, pour le Champ-de-mars. Cette nouvelle adresse ouvre ses portes ce jeudi 15 octobre au soir et les réservations sont déjà très nombreuses.

Le chef était rue de la Poissonnerie depuis 18 ans, un restaurant installé sur trois étages. Cette fois-ci, au Champ-de-Mars, c'est au rez-de-chaussée du futur hôtel 5 étoiles qui ouvrira en mars 2021. Il y a une salle de 200 mètres carrés et une cuisine de 180 mètres carrés. Bien plus pratique pour le service.

Neuf tables et la volonté d'atteindre les trois étoiles

Il y a neuf tables et une dixième se trouvant en cuisine. "Nous avons la volonté de faire au maximum 45 couverts, pour se concentrer sur la qualité et la créativité. Notre objectif est de satisfaire la clientèle et peut-être viser un peu plus haut : la troisième étoile. On se donne quatre ou cinq ans pour l'avoir, mais ce n'est pas une finalité," explique Jean-Yves Schillinger.

Jean-Yves Schillinger (en sombre) avec son équipe © Radio France - Guillaume Chhum

La carte a été renouvelée à 80%, elle est axé sur la "cuisine du monde", autour des saveurs épicées et du voyage.

Peu d'impact de l'épidémie de coronavirus

Il y a neuf personnes en cuisine et sept en salle. Le chef étoilé n'a pas été trop impacté par l'épidémie de coronavirus en Alsace, malgré la fermeture et le confinement. "Malheureusement, il y a certains restaurateurs qui souffrent, mais nous n'avons mis personne en chômage partiel. Nous avons de la chance d'être à Colmar, dans une zone touristique. Je touche du bois et ça va très bien," avance le chef.

A l'ancienne adresse du Jy's rue de la poissonnerie s'est installé un nouveau restaurant: "Le Bord'Eau", dont la carte est supervisée par Jean-Yves Schillinger, aux côtés de Benoit David qui a déjà travaillé avec lui . Le restaurant propose une cuisine bistronomique.

