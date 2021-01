La nouvelle éco - Un nouveau magasin d'habits de seconde main en zone rurale : une friperie ouvre à Bouloire

Bouloire plutôt que Le Mans. La crise sanitaire et économique a conduit Banfa Sylla et Noémie Louis à choisir d'implanter leur boutique de vêtements de seconde main en zone rurale. Les deux fondateurs et co-gérants de "Vesticheap" expliquent avoir voulu "protéger l'avenir" et "sécuriser" leur activité qui démarre. "Nous voulions limiter les charges", explique Banfa Sylla. "Dans une grande ville, elles sont beaucoup plus élevées", ajoute-t-il.

Un créneau porteur

A Bouloire, commune sarthoise de quelque 2.000 habitants, "la capacité de clientèle est plus petite", reconnaît Banfa Sylla, co-gérant de "Vesticheap". Mais, explique-t-il, "notre entreprise est jeune, elle a moins d'un an". L'entrepreneur rappelle qu'il a d'abord "développé la stratégie digitale avec un site internet commercial". Et que le créneau des vêtements de seconde main est porteur. "Il y a un élan autour de ce mode de consommation. Nous permettons d'acheter des vêtements de qualité. Toutes les classes sociales viennent dans notre boutique : des personnes qui veulent des pulls à 4€ comme des personnes, plus aisées, qui nous choisissent pour des raisons écologiques. Nous réunissons tout le monde", assure Banfa Sylla.

