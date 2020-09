La nouvelle éco : O'Naturel, boutique de cosmétiques naturels et zéro déchet, s'installe à Quimper

L'idée germait depuis plusieurs années, elle s'est concrétisée pendant le confinement. Gwendoline Conseil a décidé de se lancer et d'ouvrir O'Naturel dans le centre-ville de Quimper, rue des Boucheries. La boutique, ouverte début septembre, est spécialisée dans les cosmétiques naturels et zéro déchet.

"Quand j'étais enceinte, je me suis renseignée sur les produits que j'utilisais et, quand j'ai vu que les produits étaient mauvais pour mon bébé, j'ai cherché des produits 100% naturels sur internet. Mais il n'y avait pas de boutique physique dans le coin et, malheureusement, on a besoin de conseil pour les produits que l'on ne connaît pas", explique la gérante, qui s'est formée sur chaque produit qu'elle vend pour accompagner ses clients. "Pendant le confinement, j'ai eu le temps de réfléchir sur l'aspect financier et sur mon organisation", indique-t-elle.

Pas de crainte vis-à-vis de la crise sanitaire

La gérante a développé son projet rapidement, sans crainte vis-à-vis de la crise sanitaire. "Je me dis qu'avec tout ce qui arrive en ce moment autour de la planète, de notre santé, les personnes vont peut-être se dire que c'est mieux d'aller en centre ville chercher des produits naturels, qui protègent aussi la planète parce qu'il y a zéro déchet. Je pense que cela peut motiver les clients, au contraire", sourit-elle.

Avant de s'installer, Gwendoline Conseil s'est renseignée sur la demande de ce type de produits dans la région. "J'ai fait un sondage sur les réseaux sociaux et, aujourd'hui, beaucoup de monde vient ici parce que, justement, on ne trouvait pas ce type de produit en boutique dans le coin. Ou il fallait aller à Brest ou Lorient", ajoute-t-elle.

Favoriser le circuit-court

La Finistérienne travaille, pour la majorité de ses produits, avec des artisans locaux pour favoriser le circuit-court. "C'est très important. Je n'ai pas pu le faire pour toutes les gammes de produit, mais si j'avais pu financièrement ne favoriser que des produits locaux, je l'aurais fait", glisse-t-elle.

Parmi les produits proposés, des savons saponifiés à froid, fabriqués à Erdeven dans le Morbihan. © Radio France - Adeline Divoux

Parmi les produits proposés : des savons, des shampoings solides, des baumes déodorants, du dentifrice solide, ou encore des lingettes et serviettes hygiéniques lavables. "J'ai gardé en boutique les produits que j'ai testés et approuvés", sourit la commerçante.