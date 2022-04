La nouvelle éco : O'Poil de Pattoun, une gamme de soins pour animaux qui a du chien à La Grande-Motte

O'Poil de Pattoun est une gamme de produits de soins pour animaux lancée par une graphiste à La Grande-Motte. Elle propose des baumes et du shampoing pour les chiens, chats et chevaux. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

O'Poil de Pattoun est une marque qui a du chien. Il s'agit d'une gamme de produits de soins pour animaux domestiques lancée par une graphiste à La Grande-Motte. Des baumes et du shampoing pour animaux. Entretien avec sa créatrice, Céline Tchakrougian.

Céline Tchakrougian, vous lancez votre campagne de précommandes pour votre marque de soins pour animaux O'Poil de Pattoun. Qu'est-ce qu'on peut acheter pour nos animaux avec votre marque ?

On peut acheter des produits de soin fabriqués en France par un laboratoire partenaire qui fabrique artisanalement les produits. On peut acheter des shampoings solides, des antiparasitaires et des baumes protecteurs et réparateurs. Pour le moment, sur une boutique en ligne. Petit à petit, je vais démarcher des toiletteurs, des boutiques indépendantes, des vétérinaires.

C'est quoi un baume pour animaux ?

C'est comme une crème, mais solide, qui va permettre d'hydrater. C'est comme pour nos baume à lèvres, leurs coussinets ils ont besoin aussi d'hydratation. Et du coup, ça va les protéger. Ça va les hydrater. Ça va réparer aussi s'ils ont des petites fissures.

Du shampoings, des baumes pour tous les animaux ?

Oui, c'est pour tous les animaux : les chiens, les chevaux, les chats et les nouveaux animaux de compagnie.

En quoi c'est utile, justement, de les soigner ?

Nos animaux, ils peuvent souvent se blesser au niveau des pattes. Ils peuvent avoir aussi des réactions allergiques suite à d'autres produits de soins corporels, comme des antiparasitaires. Il faut savoir qu'il n'y a aucune réglementation là-dessus. Les fabricants peuvent vraiment y introduire des substances très controversées et très néfastes. C'est ce qui peut souvent créer des problèmes allergiques. On peut les laver aussi quand on va aussi chez des toiletteurs avec ces shampoings, soit antiparasitaires, soit doux. Il ne faut pas les laver trop souvent non plus. Il faut le faire une fois par mois. C'est le maximum recommandé. C'est très utile au quotidien, il faut en prendre soin.

Vos shampoings solides, vous les vendez à 20 euros sur votre site. C'est le double du prix d'un shampoing qu'on peut avoir en grande surface. Comment vous expliquez cette différence de prix ?

Le prix sur la campagne, il y a les frais de port. C'est pour ça que ça fait un peu gonfler le prix. Quand ils seront sur le marché, ils seront vendus environ 15 euros. Ce qui explique aussi ce prix, ce sont les matières premières que nous utilisons. On utilise vraiment des matières premières qui viennent de France.

Vous étiez graphiste et vous vous êtes reconvertie. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cette marque ?

C'est vraiment d'avoir remarqué une mauvaise réaction sur mon animal. J'ai toujours été passionnée par les animaux. J'ai toujours aimé ce milieu et j'ai voulu vraiment joindre ma passion avec mon métier de base pour créer cette marque.

Les produits d'O'Poil de Pattoun peuvent être achetés en pré-commande en ligne. - O'Poil de Pattoun