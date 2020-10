La nouvelle éco : le magasin de produits locaux O’Tera va ouvrir ses portes à Amiens

Bientôt un nouveau supermarché de produits locaux à Amiens : Il s’apelle O’Tera et vous êtes peut-être déjà passés devant, route de Rouen à la sortie de la ville. L’ouverture est prévue le 18 novembre.

O’Tera a déjà cinq autres magasins dans le département du Nord. Ce site amiénois sera sa première implantation dans la Somme. Frédéric Vandaele, le directeur du développement d’O'Tera, nous explique son fonctionnement.

O'Tera va bientôt ouvrir à Amiens. Quel est le concept ?

« O'Tera est un magasin de produits frais en circuits courts. L'essentiel des produits qui sont vendus chez nous sont des produits qu'on achète directement à des producteurs ou à des artisans locaux. Il y aura des fruits et légumes, mais aussi de la boucherie, un peu de plats traiteur, l'ensemble de la crèmerie et également de la boulangerie-pâtisserie. »



Où se fera l'approvisionnement ?



« Notre mot d'ordre, c'est le circuit-court. Par exemple, certains produits maraîchers comme les carottes ou les oignons viendront des hortillonnages à Camon. Nos oeufs viendront de Pertain. Nous allons nous approvisionner auprès de structures qui seront le plus proche possible. »



Avec combien de producteurs travaillerez-vous ?



« Nous sommes toujours en train de finaliser les collaborations que nous allons développer. Mais en moyenne, on est autour de 70 partenaires par magasin O'Tera. C'est beaucoup de travail : à chaque fois qu'on ouvre un magasin, on doit recréer l'ensemble des collaborations, trouver des producteurs partenaires pour chaque site, contrairement aux enseignes classiques qui travaillent avec des systèmes de centrales d'achat. »



O'Tera ouvrira ses portes le 18 novembre © Radio France - Claudia Calmel

Il y a déjà un magasin de producteurs dans l'agglomeration amiénoise - Esprit Fermier à Glisy - vous n'avez pas peu que ce créneau sature sur le territoire ?



« Pas du tout, nous n'avons pas la même implantation. Le magasin de Glisy et à plus d'un quart d'heure d'OTera. Je pense qu’il y a de la place pour d'autres initiatives en circuit court à Amiens. »



On a beaucoup parlé de circuits courts pendant le confinement. Est-ce que vous pensez que la demande née à ce moment-là pourrait vous aider ?



« Il est vrai que la demande est de plus en plus importante : les populations sont plus en plus sensibles à ce qu'elles consomment, notamment parce qu'on connaît chaque année des crises alimentaires. L'épidémie de Covid-19 a été un accélérateur de tendance : les citoyens ont eu envie de revenir à de la consommation de qualité, locale. Et en effet, nos magasins ont connu de fortes augmentations de fréquentation pendant la crise sanitaire. »

O’Tera Amiens va, à terme, installer une cueillette juste en face du magasin. Un site de plusieurs hectares où les clients pourront venir ramasser leurs légumes.



L'interview de Frédéric Vandaele est à réécouter ici :