La nouvelle éco : offrez-vous un dressing 80's avec l'entreprise isarienne Lofi Shop !

Ils n'ont pas peur des géants d'Internet. Vinted, Ebay ou Amazon ne les effraient pas ! Face aux mastodontes de le vente de vêtements d'occasion sur Internet, deux habitants de Chantilly (Oise) ont créé leur propre plateforme de seconde main. Sur Lofi Shop, ils proposent des vêtements de "sportswear" des années 80 à aujourd'hui. Non seulement c'est tendance, mais c'est aussi écologique.

Réécoutez La nouvelle éco : reportage dans le chalet réaménagé en dressing vintage de Lofi Shop, une jeune entreprise de l'Oise Copier

Ils sont nés juste avant l'an 2000 et pour Thomas Tenza et Théo Lecareux, les années 80 et 90 c'est déjà vintage. Fraîchement diplômés (Théo termine ses études en région parisienne, Thomas vient d'obtenir un Master 2), les deux habitants isariens ont créé Lofi Shop il y a à peine un mois.

"Ethique et écologique"

Passionné de sportswear, "cela m'est venu naturellement et c'est tout aussi naturellement que j'ai demandé à Théo avec qui je suis ami depuis longtemps de s'associer avec moi", explique Thomas Tenza.

Des vêtements sportswear des années 80/90/2000 à vendre sur Lofi shop, la nouvelle plateforme de vente de vêtements vintage de seconde main créée par deux habitants de Chantilly. © Radio France - Marine Chailloux

Ensemble, ils créent une friperie en ligne, qui propose des vêtements sportswear de seconde main. "Ce projet nous tient fortement à cœur de par sa portée éthique et écologique, expliquent les deux concepteurs. Il est pour nous primordial de changer nos habitudes de consommation, notamment dans l’industrie textile qui est la deuxième plus polluante au monde et une des moins respectueuses des droits des travailleurs. Notre entreprise s’appuie donc sur un _marché en plein essor_, les vêtements de seconde main et sur une identité revenue au goût du jour : les années 80's".

Retour vers le futur

Dans leur dressing aménagé provisoirement dans un chalet, le temps de lancer leur entreprise, on a l'impression de replonger dans un épisode du dessin animé Olive et Tom avec des maillots de foot mythiques, comme celui de la Belgique de 1980. Les penderies ont aussi un petit Air du Prince de Bel Air, la série star des années 90's incarnée par Will Smith. Survêtements fluos ou pastels, coupes larges, polos, et sweats, tout y est pour se replonger dans ces décennies.

De nombreux maillots de foot vintage sont à vendre sur Lofi Shop. © Radio France - Marine Chailloux

Les clients de Lofi Shop sont variés, les adeptes de la House, de la Tekno ou du Hip Hop adorent ces vêtements amples et colorés. D'ailleurs le nom Lofi Shop vient de la "Low Fidelity", la musique de garage underground des années 80's et qui connaît un nouvel engouement auprès des jeunes.

Le dressing de Lofi Shop est installé dans un ancien chalet. © Radio France - Marine Chailloux

En à peine un mois d'existence, les deux associés amis ont déjà réalisé une cinquantaine de ventes par le bouche à oreille. A terme ils espèrent dégager assez de marge pour en vivre.