La nouvelle éco : Oika Oika se réinvente avec la vente à domicile... en visioconférence

Le mois de novembre 2020 a été "conforme à ce qui était attendu" pour Oika Oika malgré le reconfinement en France, grâce à une importante réorganisation numérique. Thomas Watine, le gérant de la société de vente à domicile de jeux de société et loisirs créatifs Oika Oika basée à Andrézieux-Bouthéon, est satisfait de voir son entreprise mieux traverser ce deuxième confinement que le premier.

La nouvelle éco : Oika Oika Copier

"Pendant le premier confinement les choses ont été un peu longues à se mettre en place, le temps de former l'ensemble de nos vendeurs et on a subi une chute de près de 40% de notre activité", rappelle Thomas Watine. Des vendeurs formés aux nouveaux outils numériques développés par Oika Oika, avec une boutique en ligne pour chacun d'entre eux et le recours aux visioconférences pour présenter les jeux vendus par l'entreprise. Cette distance imposée met aussi entre parenthèses les protocoles qui avaient été mis en place au mois de mai au moment du déconfinement.

"On avait créé un protocole spécifique pour le jeu de société, où on pouvait jouer sans forcément manipuler les jetons, les cartes, et il y aura tout ça à remettre en place pour pour ce déconfinement", précise Thomas Watine, qui espère bien pouvoir relancer les ventes à domicile en 2021.