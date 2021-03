La nouvelle éco : One, le petit boîtier développé au Mans pour veiller sur les seniors

La start-up mancelle Yooliv a mis au point un petit boîtier autonome et simple destiné au secteur des services à la personne. Il donne l'alerte en cas d'absence de mouvement dans une habitation maison. Et permet au senior de commander des services simples en appuyant sur un bouton.

C'est un petit boitier simple, léger et discret. Il se branche le plus simplement du monde sur une prise de courant et fonctionne immédiatement. Pas besoin de wifi, de 4G ou de paramétrage complexe. "One est autonome et sa grande force, c'est la simplicité", résume Christophe Houzé, le président-fondateur de Yooliv, la start-up mancelle qui développe ce produit depuis presque trois ans.

Première utilité : il enregistre les mouvements du senior lorsqu'il passe devant le boîtier, posé de préférence dans un lieu de passage du domicile. "En cas d'absence de mouvement, les proches peuvent être alertés via une application mobile qu'il y a peut-être un problème. Et souvent, c'est l'aidant de proximité qui pourra intervenir le premier."

Mais One s'adresse aussi et surtout aux professionnels des services à la personne, afin de leur permettre d'établir un lien permanent et direct avec leur client : "D'une simple pression sur un bouton, le senior peut commander tout un ensemble de services simples comme 'je veux me balader', 'je veux faire l'entretien de mon domicile', etc."

Le concept semble susciter de l'intérêt auprès de grandes entreprises de services à la personne, mais aussi auprès de structures publiques comme des CCAS (Centre communal d'action sociale). Yooliv lancera la commercialisation de One vers la fin de l'année. Et espère un retour sur investissement d'ici deux ou trois ans.