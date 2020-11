La nouvelle éco : Orange enregistre 25% de hausse de l'usage d'Internet, Le Mans presque entièrement fibré

Le reconfirment confirme la hausse de l'usage des réseaux pour le travail et les loisirs. Ces pratiques vont de pair avec la montée en débit permise par la fibre optique. Plus de 100 000 foyers de l'agglomération du Mans y sont désormais éligibles.

Les effets des confinements successifs se voient dans les statistiques de l'opérateur Orange. "Depuis un moins nous avons observé près de 25% de trafic supplémentaire sur Internet" annonce Pierre Jacobs, directeur régional d'Orange dans le grand Ouest. "Une hausse due à la fois aux loisirs, avec la vidéo, et aux usages professionnels liés au télétravail. Et nous savons que demain les usages du télétravail seront davantage développés".

Des évolutions accélérées par le déploiement de la fibre optique, qui autorise un débit des dizaines de fois supérieures à l'ADSL. C'est Orange qui relie les foyers du Mans et de 8 communes voisines de l'agglomération. Un chantier bien avancé. La barre des 100 000 foyers éligible a été franchie récemment et des communes sont presque entièrement couvertes : Allonnes, Coulaines et Le Mans.

La fibre devient la nouvelle norme

"Ça ne veut pas dire que tous ces foyers ont pris un abonnement fibre, ça veut dire qu'ils le peuvent, précise Pierre Jacobs. Mais en 2020 la demande de raccordement a augmenté de 50%. Les gens hésitent moins. Nous y voyons aussi un effet des confinements mais ça ne se démet pas depuis le printemps".

Une fois un logement raccordé, chacun est libre de choisir n'importe quel opérateur qui le dessert, comme pour l'ADSL.