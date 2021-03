La nouvelle éco : Orange lance son réseau 5G à Reims

Après Free, Bouygues et SFR, c'est au tour d'Orange de déployer son réseau 5G à Reims. Grâce à lui, les débits vont grandement augmenter et le temps de latence diminuer, d'abord en ville et au fur et à mesure dans le grand Reims et la Marne. Avec à la clé un confort supplémentaire pour les particuliers : les temps de téléchargement seront largement réduits. Mais c'est surtout vers le monde de l'entreprise que la 5G est tournée, là où elle s’avérera la plus utile.

Une aide au télétravail

La 5G est une révolution pour Ludovic Guilcher, le directeur grand nord-est d'Orange : “Pour donner une image, la 5G, c'est la fibre dans la poche (…) C’est une capacité de débit qui est 4 à 5 fois celle de la 4G”. Cette innovation va d'abord venir en aide aux salariés qui ont plus que jamais besoin selon Ludovic Guilcher d'une connexion fiable et rapide à internet : “On a bien vu avec ces périodes de confinement que le télétravail se développant, on a besoin d'une forte connectivité à domicile. Ça peut être la fibre bien sûr, mais ça peut être aussi la 5G qui peut venir en aide, puisque ce sont des débits qui sont très importants qui peuvent permettre une plus grande connectivité. On peut tout à fait faire une vidéo-conférence chez soi à partir de son forfait 5G”.

Mais au-delà des bénéfices pour les salariés, l'arrivée de la 5G est un enjeu pour la région : “C'est clairement un facteur d'attractivité économique”, affirme le directeur. “On le voit dans les pays où on l'a développée, parce que beaucoup de secteurs sont en train de réfléchir à des usages”.

Un atout pour la robotisation

De nombreux usages pour les entreprises ont été identifiés : parmi eux, les voitures autonomes qui ne peuvent fonctionner qu'avec la 5G, dans le secteur de l'industrie avec des robots d'usine connectés. MyEasyFarm, une start-up marnaise spécialisée dans l'agriculture de précision, s’y intéresse et compte bien miser sur la 5G. Dans ce secteur, les applications possibles sont très nombreuses. “Ça va permettre aux agriculteurs d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide”, explique Baptiste Yverneau, commercial de l’entreprise.

“Ça va permettre d'avoir aussi d'autres fonctionnalités : par exemple, des machines connectées entre elles. Je suis par exemple agriculteur : je vais travailler mon sol et juste derrière, il y aura un tracteur avec un semoir qui sera connecté par la 5G. Donc, les 2 tracteurs avaneront tous seuls. Ensuite, on va avoir de la robotisation qui va aussi beaucoup se développer grâce à la 5G et enfin, on va pouvoir faire aussi du SAV à distance”, détaille Baptiste Yverneau. “Par exemple, un concessionnaire agricole qui devrait réparer une machine va pouvoir guider l'agriculteur, va pouvoir analyser un peu ce qui se passe sur la machine à distance. Ça évitera des temps d'attente et donc au final tout le monde va y gagner”.

Mais pour rendre ces idées possible, il faudra que la 5G arrive dans les campagnes et ce n'est pas pour tout de suite : la Marne sera entièrement couverte à l'horizon 2030.

