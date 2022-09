La nouvelle éco : Orphée, un réveil pédagogique pour les enfants fabriqué à Montpellier.

Il est parfois difficile d'accompagner les enfants dans leur cycle de sommeil. Pour répondre à cette problématique, des parents ont inventé un réveil pédagogique fabriqué à Montpellier. Il s'agit d'un petit objet avec un écran lié à une application. Les parents peuvent choisir les horaires d'endormissement et de réveil. Un petit animal apparait endormi ou éveillé en fonction des ces horaires. Par conséquent, si l'enfant se réveille, il peut avoir un repère qui lui permet de savoir s'il faut se lever ou non.

Entretien avec Charlotte Duval, une des créatrices d'Orphée.

À quoi ressemble ce réveil pédagogique pour les enfants ?

Ce réveil ressemble à un objet qu'on pose déjà sur une petite table de nuit. Il est bleu, un petit peu triangulaire. Il n'est pas comme les autres parce qu'il est en plastique biosourcé. Et l'écran n'est pas LCD donc il est complètement sain pour les enfants.

Un réveil pédagogique, qu'est-ce-que ça veut dire? Comment ça fonctionne ?

Nous avons pensé à plusieurs fonctionnalités. La fonctionnalité première est un indicateur de sommeil, donc les parents rentrent les heures de dodo et les heures de réveil sur l'application. Ils peuvent aussi entrer le prénom de l'enfant, la date du jour. Et choisir une petite mascotte avec l'enfant. Cette mascotte se réveille en fonction des horaires choisis.

Il y a six mascottes. Il y a un mouton, un lion, un chat, etc. Ils ont tous un petit prénom. Ils sont tous sur l'application.

L'idée, c'est d'accompagner les enfants dans leur cycle de sommeil ?

L'idée, c'est d'aider et d'accompagner les enfants dans leur cycle de sommeil, de l'endormissement jusqu'au petit matin. Souvent, les enfants ont des réveils nocturnes, ils savent pas trop quelle heure il est, si c'est l'heure du réveil, si ça ne l'est pas. Avec l'aide de cette mascotte, il peut savoir si c'est l'heure de se réveiller ou non. L'enfant voit une mascotte réveillée ou endormie.

Est-ce que le matin, Orphée va sonner comme un réveil pour les adultes ?

Non. Car Orphée est pour le enfants à partir de trois ans, jusqu'à environ douze ans. Et on part du principe, nous, en tant que parents, qu'un enfant doit être quand même réveillé par ses parents. C'est plus sympa d'être réveillé par un bisou que plutôt par une sonnerie.

D'où vous est venue l'idée de créer ce réveil pédagogique ? Est-ce que ça part d'une difficulté avec vos propres enfants, pour leur apprendre le cycle du sommeil ?

C'est tout simplement ma fille Rose qui est ma source d'inspiration. Elle n'arrivait pas à se repérer la nuit. Souvent, elle se réveillait à 3 h du matin en me disant c'est l'heure, mais en fait non, ce n'était pas l'heure. Avec Olivier, mon conjoint, on lui a confectionné un petit Orphée pour elle et elle a adoré. Et nos amis, notre entourage nous ont dit qu'il fallait le faire pour les autres enfants aussi.

Où est fabriqué ce réveil pédagogique ?

Orphée est fabriqué à Montpellier dans son intégralité. Nos bureaux d'études sont à Montpellier. Notre injecteu plastique est juste à côté de Montpellier. L'entreprise d'électronique est à Castries et l'assemblage final se fait à Montpellier.

Orphée peut être acheté en ligne en cliquant ici.