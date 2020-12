La nouvelle éco : où en est la réforme de l'assurance-chômage ?

Des mesures repoussées une, deux, puis trois fois. D’autres volets appliqués, suspendus et finalement reportés à plus tard. Et enfin, tout récemment, une mesure phare retoquée par le Conseil d’Etat. On a du mal à s’y retrouver ! Cette réforme de l'assurance-chômage avait commencé à s’appliquer il y a un an, en novembre 2019, avec l’entrée en vigueur d’un premier volet visant à durcir les conditions d’ouverture et de rechargement des droits. Six mois de travail (sur les 24 derniers mois) étaient nécessaires pour bénéficier d’une allocation chômage, au lieu de quatre mois (sur 28 mois) auparavant. Même chose pour le rechargement des droits : passage à six mois de travail contre un mois, avant la réforme.. Ce premier volet a été appliquée jusqu’à l’été (fin juillet précisément) avant d’être suspendu pour cause de crise sanitaire. Désormais, le seuil est revenu à quatre mois de travail, y compris pour le rechargement. Sur ce dernier point, on peut donc dire que malgré la crise, les conditions restent plus difficiles (passage de un mois à quatre pour recharger).

Jusqu'à quand ce premier volet est-il suspendu ?

En théorie, jusqu’au 1er avril 2021, date à laquelle la réforme devrait de nouveau s’appliquer. Et avec elle, un autre point, lui aussi suspendu : la dégressivité des allocations chômage. Cela concerne les personnes qui avaient des revenus élevés, au-delà de 4500€ brut mensuel. La réforme prévoit une baisse de leurs allocations chômage au bout de six mois et jusqu’à 30% de baisse !

Quelles autres mesures doivent encore s’appliquer au 1er avril prochain ?

C’est encore assez flou car un deuxième volet -majeur- vient d’être annulé par le Conseil d’Etat. Il devait s'appliquer dès le 1er avril 2020 mais a été repoussé, de trois mois en trois mois, à cause de la crise du Covid-19. Ce volet concerne la modification du calcul des allocations chômage. Il devait faire s'effondrer, littéralement, le montant des droits de certains chômeurs. Finalement, la mesure vient donc d'être retoquée. Selon le Conseil d'État, elle "portait atteinte au principe d'égalité". C’est un camouflet pour le gouvernement... qui n’a peut être pas dit son dernier mot et pourrait proposer une nouvelle version, avec des ajustements. On n’en sait pas plus pour le moment. Les partenaires sociaux avaient rendez-vous avec la ministre "début décembre" mais d’après nos informations, pour le moment, ils n’ont pas reçu l’ombre d’une invitation.