La nouvelle éco : ouvert à deux jours du confinement, le restaurant Au Pied de Nez à Rennes porte bien son nom

Après quatre mois de travaux, le restaurant Au Pied de Nez a ouvert ses portes dans le centre-ville de Rennes... deux jours avant le confinement. Les deux gérants, Rodolphe Robial et son beau-fils Simon Bernard, ont décidé de rebondir et de se faire connaître en faisant de la vente à emporter.

Rodolphe Robial et son beau-fils Simon Bernard ont un rituel, ce geste moqueur, le pied de nez. Clients et fournisseurs les imitent sur des photos accrochées au mur.

"Je me promenais avec ma fille et je suis tombé nez à nez avec le Pied de Nez". Devant le restaurant Au Pied de Nez à Rennes, chacun y va de son jeu de mot. "C'est un bon pied de nez au confinement", glisse un autre client. L'enseigne porte bien son nom. Ses deux gérants, Rodolphe Robial et son beau-fils Simon Bernard, ont ouvert deux jours avant le confinement. Touchés mais pas coulés, ils ont décidé de proposer de la vente à emporter.

"Ça va être encore mieux de manger sur place car le restaurant a l'air vraiment joli." Les passants devront encore attendre avant de pouvoir s'installer à table, dans un univers de brasserie, avec son comptoir en zinc et sa décoration rustique. "On était en travaux pendant quatre mois donc on était impatients d'ouvrir, explique Rodolphe Robial. Quand on a ouvert le mercredi 28 octobre, on était très motivés, on a eu beaucoup de monde et des retours extrêmement positifs. On voulait démarrer tranquillement donc, en fin de compte, ça tombe plutôt bien, dans le malheur du confinement. On prend nos repères, on peaufine, notre organisation va être certainement mieux affûtée que si l'on avait ouvert d'un coup."

Tous les dimanches, le duo propose le poulet de Janzé et ses patates. © Radio France - Maxime Glorieux

Si les deux gérants n'ont pas eu de nez, ils n'en sont pas moins déterminés, en assurant un service de vente à emporter. Au menu du dimanche midi, le poulet de Janzé et ses patates. "On propose des plats à l'ancienne, des plats de grand-mère et ça plait beaucoup", se réjouit le co-gérant. Une cuisine maison avec des plats à moins de dix euros. Et quelques surprises à la carte, dont le cochon celtique qu'ils sont les seuls à proposer à Rennes. "C'est typiquement breton, c'est un cochon élevé il y a deux siècles et qui a été remis au goût du jour il y a une quarantaine d'années. On a trouvé un petit producteur."

Le duo du restaurant Au Pied de Nez revendique leur ancrage local, avec des producteurs du coin. Un ancrage aussi dans leur voisinage, très animé de la rue Vasselot à Rennes. Certains voisins ont eu la chance d'entrer dans le restaurant avant le confinement. Et ont eu droit au rituel... "Le rituel d'Au Pied de Nez, c'est de prendre les gens en photo avec le geste du pied de nez, un geste de moquerie." Sur un mur, une quarantaine de personnes, clients, famille et fournisseurs, ont déjà posé, le pouce sur le nez et les doigts en l'air. Rodolphe et Simon espèrent bientôt pouvoir remplir le mur.