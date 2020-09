"La Nouvelle Éco" : ouverture d'un bar à huîtres à Châteauroux

Morgan Bonnard a dû repousser l'ouverture de son restaurant de fruits de mer à cause de la crise sanitaire, un report qui n'entame pas son humour : "on avait prévu d'ouvrir le 1er avril, le jour du poisson d'avril ! La mauvaise blague, c'est que le Covid-19 nous est tombé dessus." Le confinement a d'ailleurs bien failli doucher tout espoir d'ouvrir son établissement, "on a eu très peur", se souvient le restaurateur, "on s'est demandé si on n'allait pas tout arrêter.". Mais Morgan Bonnard ne s'est pas démoralisé. Son restaurant ouvre ce mardi midi.

Proposer des nouveautés pour Châteauroux

Le pari de Morgan Bonnard est audacieux, il faut dire que les huîtres et les fruits de mer ne font pas partie de la gastronomie berrichonne. Ce qui peut paraître comme une faiblesse, le restaurateur préfère y voir une opportunité car "à Châteauroux, on trouve beaucoup de restaurants de viandes, des bars, il n'y a pas de restaurants de fruits de mer en centre-ville, il y a donc une carte à jouer", estime-t'il.

Sur la future carte justement : des fruits de mer, du poisson, des crustacés et des huîtres. Morgan Bonnard, originaire de Lyon, connait son sujet, le trentenaire s'est forgé un bon CV dans la capitale des Gaules.

"Je sors des Halles de Paul Bocuse

"A Lyon, on a de très bons écaillés. On a les Halles de Paul Bocuse, maison dont je sors. J'ai travaillé chez Maison Merle, une des plus réputées de la ville. Et je suis arrivé 3ème au concours du Syrah en 2017", énumère l'huîtrier.

Un Lyonnais qui a choisi Châteauroux

Morgan Bonnard entend s'implanter durablement à Châteauroux, "avec ma famille, nous voulions nous mettre au vert", explique celui qui voulait échapper au "stress" d'une grande ville comme Lyon. En s'installant à Châteauroux, il entend travailler en harmonie avec les autres commerçants, notamment en se fournissant chez eux : "on va essayer de favoriser les circuits-courts, on pense se fournir chez les poissonniers des alentours. Pour les desserts, les Halles Monestier proposent des très bons produits".

Le Lyonnais, désormais Castelroussin d'adoption, s'installe dans les locaux du "Bistrot Gourmand", enseigne bien connue de la commune. Son restaurant s'appellera "Né de la mer".

Une nouvelle enseigne mais qui respecte le passé des lieux car Corinne, la serveuse du "Bistrot Gourmand", a été embauchée par le nouveau gérant, "je me suis dit qu'il fallait garder le personnel, Corinne a sa clientèle et j'estime qu'aujourd'hui, c'est difficile de retrouver du travail, je préfère la garder et la faire évoluer avec moi dans mon nouveau restaurant."

Si tout se passe bien pour l'aventure "Né de la Mer", Morgan Bonnard embauchera quelqu'un en cuisine.

Vous avez déjà l'eau à la bouche ? Le restaurant ouvre ce mardi 15 septembre à midi.