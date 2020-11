La nouvelle éco : ouverture d’un nouveau traiteur en plein confinement à Charleville-Mézières

Après avoir repris en 2012, la boutique de ses parents à Sedan, Céline Madama voulait ouvrir un autre point de vente de plats cuisinés à partir de produits de la mer à Charleville-Mézières sous la même enseigne : "Aux délices de la mer".

Un projet qui s’est concrétisé en 2020. Après avoir trouvé un local en janvier (à l’entrée de la rue du Théâtre, dans l’ancien local de la sandwicherie "Subway"), le premier confinement a ralenti le bouclage du dossier avec la banque. Le bail a finalement été signé en juillet. Et malgré le second confinement décrété le 30 octobre, Céline Mamada a bien ouvert son nouveau magasin-traiteur ce mercredi 4 novembre 2020.

Les clients sont là

Malgré les restrictions de déplacements, Céline Mamada ne ressent pas vraiment les effets du confinement sur son chiffre d’affaires : "On touche une clientèle qui aime bien aller au restaurant les vendredis et samedis. Alors ils viennent chez nous, ce qui permet de nous faire découvrir"

Ce qui change en revanche, c’est l’approvisionnement. Pour rentabiliser leurs déplacements malgré la fermeture des restaurants, les transporteurs ont revu à la hausse la quantité minimale à commander pour être livré. Elle est passée de 30 à 100 kilos.

Céline Mamada s’est adaptée. Elle propose du poisson frais ou alors congèle ce qu’elle ne peut pas cuisiner, "quand on ne peut pas faire autrement". Feuilletés, paëllas, choucroute de la mer, brandade, moules marinières, coquilles Saint-Jacques cuisinés à partir d’arrivages de Boulogne-sur-Mer et de Bretagne…. L’ouverture de ce second magasin à Charleville-Mézières tombe plutôt bien puisqu’il lui permettra d’écouler plus facilement ce stock plus conséquent.

Pour ouvrir son nouveau point de vente, "Aux délices de la mer", Céline Mamada a embauché un cuisinier et deux vendeuses.