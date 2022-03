La nouvelle Eco : Papa Pique et Maman Coud passe au coton enduit à base d’huiles végétales

L’aventure a commencé il y a plus de 25 ans. Pham Nam, jeune Franco Vietnamienne finançait ses études en vendant sur les marchés des barrettes à cheveux pour petites filles et nouveaux nés. Aujourd’hui, la marque possède 22 boutiques et 6 concessions principalement réparties sur les cotes et dans les grandes villes de l’ouest. « Nous ouvrons une à deux boutiques par an, c’est un développement raisonné » argumente la cheffe d’entreprise qui continue à jouer des aiguilles. « J’ai ce côté manuel, il y a encore quelques semaines j’ai moi-même produit toutes les nouvelles barrettes qui vont sortir à Pâques ».

Coton bio et enduction végétale

Engagée très vite dans l’aventure numérique « nous avons ouvert notre site marchand en 2005 », et dans le coton bio « filé, tissé et teint en France », la société s’est aussi diversifiée et propose désormais toute une gamme d’accessoires comme des chapeaux de pluie ou des sacs pour lesquels elle va délaisser l’enduction plastique à base de PVC au profit d’une enduction végétale. « Le fabriquant français avec lequel nous travaillons nous a proposé une enduction agro-plastifiée à base principalement de plantes. Nous l’avons testé en 2021, les retours sont bons et nous allons développer cette technique pour nos productions en 2022». Les collections de Papa Pique et Maman Coud, conçues dans le Morbihan, sont principalement fabriquées au Vietnam où Pham Nam a monté des ateliers, mais aussi en Thaïlande, en Tunisie et en Bulgarie.