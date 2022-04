La Nouvelle Eco : "Pâques c'est 40% de l'activité de l'activité" du chocolatier picard Pierre Coaillet

La Nouvelle Eco au parfum de chocolat ! A Pâques c'est LE produit star. Et c'est un moment clé pour les professionnels du secteur, les artisans chocolatiers. Près de 90% des entreprises du secteur sont des PME selon le syndicat du chocolat. Dans la Somme, Pierre Coaillet gère les Ateliers de Pierre avec une boutique à Fort Mahon et il est en plein rush de Pâques.

Pas de révolution chez l'artisan samarien, Pâques 2022 se fait avec les mêmes valeurs sûres, "des œufs et des animaux en chocolat." Pierre Coaillet en confectionne par dizaines dans son atelier. Un travail d'orfèvre qui demande du temps. Il s'y consacre tous les jours depuis début mars. Mais il n'a pas le choix, Pâques est incontournable, c'est 40% de l'activité de Pierre Coaillet, à peu près les mêmes volumes qu'à Noël, l'autre pic de production dans l'année.

Et pour le chocolatier, ce crû 2022 s'annonce bon, après deux années compliquées à cause de la crise sanitaire. Et puis l'artisan pourrait aussi bénéficier des déboires de Ferrero, le géant italien, empêtré dans le scandale de la salmonellose des Kinder, retirés des rayons. "Je pense que ça peut être bon pour nous, les clients en parlent un peu, on les rassure en leur disant qu'ici on ne fait pas les mêmes volumes, que tout est sécurisé."