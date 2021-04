La nouvelle éco : Pâques, la saison des chocolatiers

En 2019, plus de 13400 tonnes de chocolat se sont vendues à Pâques, rapportant 293 millions d’euros. Au total, ce sont plus de 52% des produits qui sont vendus durant le mois d’avril. Hugues Jubin, chocolatier et patron de La Petite Friande à Reims, explique que "le ticket moyen est aux environs de 30 euros. C'est très fluctuant. Je suis un artisan artiste, je ne suis pas un artisan comptable. Je suis plus attaché à la qualité des produits que je fais qu'au prix auquel je les vends. "

Hugues Jubin, chocolatier et patron de La Petite Friande à Reims. - Laurent Borde

Benoît Drouard, gérant de la Maison Caffet à Reims, confirme cette envolée en précisant que le "panier annuel est plutôt de 25 euros. Sur les périodes événementielles comme Noël ou comme Pâques, il est davantage vers 35-40 euros, voire plus. On fait des très belles ventes. Il y a une dépense plus conséquente que d'ordinaire. C'est pas du simple au double, mais on sent qu'il y a plus".

Avec la fermeture des restaurants, les clients achètent davantage

Hugues Jubin ajoute que "c'est considérable. Il y a eu un report des achats qui ne se font pas sur les loisirs et sur la restauration en particulier, qui vient se reporter sur du loisir à la maison. Cette année, on s'est rendu-compte que c'est une véritable explosion. On est entre 15 et 20% de progression. Pour l'instant, ce n'est pas encore terminé. On verra à la fin du match".

Pour Benoît Drouard, Pâques est une période importante "qui représente 15% des chiffres de l'année. Cette année, le fait que les restaurants et les bars soient fermés, on sent que les gens ont vraiment besoin de se faire plaisir. Ils viennent un peu combler ce manque chez nous. On est sur des progressions de chiffres entre 15 et 20% de plus que l'année dernière".

Benoît Drouard, gérant de la Maison Caffet à Reims. - Laurent Borde

Pour l’achat d’un œuf de qualité en chocolaterie, il vous faudra débourser un minimum d’une quinzaine d’euros. Depuis 2014, les ventes de chocolat sont en baisse en France . Elles sont passées de 405 000 tonnes à plus de 333 000 en 2019. Une chute qui n’est pas pour autant effrayante puisque, selon les spécialistes, le marché du chocolat devrait connaître une croissance soutenue jusqu’en 2026.

