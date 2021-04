La nouvelle éco : Pâques, le week-end de l'année pour les chocolatiers des Pyrénées-Orientales

"Avec Noël, c'est la fête la plus importante pour les chocolatiers". Monique Jeko, la responsable du magasin Yves Thuriès à Perpignan peut avoir le sourire : voilà plusieurs jours que les clients se pressent dans sa boutique. "Tout le monde a envie de chocolat et de se faire du bien et le gens arrivent en masse. Tout se joue sur une semaine et les journées de vendredi et samedi vont être cruciales". En effet une bonne partie de la recette de l'année se joue pendant ces quelques jours. "Ca représente un bon tiers du chiffre d'affaire annuel, il ne faut pas se louper".

Pour Monique Jeko, c'est un week-end Pascal particulier après des fêtes de Pâques 2020 où elle avait dû laisser sa boutique fermée. "Nous n'avions pas les protections nécessaires et on ne voulait prendre aucun risque. Mais cette année on voit encore plus de monde qu'il y a deux ans et c'est très encourageant".