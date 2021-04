La nouvelle éco : "Pardi", le spritz à la Française fabriqué à Limoux

L'Aude n'a rien à envier aux Italiens. La Maison Antech, spécialisée depuis six générations dans l'élaboration de vins AOC effervescents et l'apéritif Kina Karo, deux entreprises basées dans l'Aude, ont rassemblé leurs savoir-faire pour fabriquer leur Spritz à la Française. "Le Pardi" est un cocktail 100% audois, né en 2020 à Limoux et qui met du pétillant dans nos vies confinées.

"L'idée, c'est aussi de faire rêver de terrasses et de soirées d'été." - Françoise Antech

Le spritz est traditionnellement plus connu pour être Italien qu'Audois, "mais pourquoi pas ?" s'amuse Françoise Antech, la présidente de la Maison Antech et la co-conceptrice du Spritz de Limoux. "Aucune raison de laisser toute la place aux étrangers pour les cocktails ! Nous avons plein de compétences à Limoux. On a profité du confinement, car nous avions le temps, pour mettre en place de beau projet. L'idée c'est aussi de faire rêver de terrasses et de soirées d'été".

100 % naturel et 100 % local

Le spritz est fabriqué à base de liqueur et de vin effervescent. Le "Pardi" est 100% naturel et 100 % local. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il s'appelle ainsi : "La définition de l'expression du sud, Pardi, collait parfaitement avec notre message : tout naturel et comme une évidence ".

Dans le Pardi, il n'y a pas de colorant, pas d'arôme artificiel, mais de l'alcool de la distillerie de Sigean, du sucre, des écorces d'orange amère, des plantes, du gingembre... De quoi déjà se projeter dans les premières soirées déconfinées.

Pardi est vendu dans un coffret, avec une bouteille de liqueur et de deux bouteilles de Blanquette à bulles, vendu 49 euros.