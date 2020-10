La nouvelle éco : pas de crise dans l'immobilier en Drôme-Ardèche

L'immobilier ne connaît pas la crise du coronavirus. Les agences immobilières ont beaucoup de travail depuis la fin du confinement. Que ce soit en location ou à la vente, le marché en Drôme-Ardèche est en tension notamment à Valence. Difficile de trouver un bien selon François Vassalo, responsable de l'agence Demaison Pierre et président de la Fédération nationale de l'immobilier en Drôme Ardèche. Actuellement, de plus en plus de personnes veulent investir. Le public recherche des extérieurs, terrasse, balcon, jardin...

François Vassalo, président de la Fédération nationale de l'immobilier en Drôme Ardèche, était invité de "la nouvelle éco" ce lundi matin :

François Vassalo dans "la nouvelle éco" Copier

France Bleu est à vos côtés après la crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projeter dans l’avenir ?