La nouvelle éco : pas de mesure d'urgence pour les demandeurs d'emploi

Pas un mot. Pas une mesure. Pas une annonce. Les demandeurs d’emploi n’ont pas été évoqués une seule fois au cours de la conférence de presse du Premier ministre, jeudi 29 octobre. Une différence notoire avec le premier confinement de mars puisque dès le lendemain, le 18 mars, des mesures de soutien avaient été annoncées.

La plus emblématique : le maintien des allocations pour les chômeurs en fin de droits. Une mesure prolongée d’ailleurs jusqu’au 31 mai.

Cette fois, sait-on s’il y aura la même mesure d’urgence ?

Ça ne semble pas à l’ordre du jour. En tout cas, pas dans l’immédiat et pas pour tout le monde. La ministre du Travail le dit : cette fois c’est différent, "l’économie n’est pas totalement figée". Selon elle, il y a des secteurs qui recrutent. Elle cite les métiers du soin, le BTP, l’industrie. Elisabeth Borne promet tout de même de "regarder attentivement la situation" en particulier pour "les personnes qui enchaînent les contrats courts et qui ne peuvent pas travailler, dans certains secteurs".

En clair, il y a aura sans doute des mesures mais tous les chômeurs en fin de droits ne devraient pas être concernés. Pourtant, quand y regarde de plus près, la situation n’est pas vraiment revenue à la normale sur le front des offres d’emploi.

Des offres d'emploi toujours en baisse

Dans l’Hérault, le volume des offres collectées par Pôle emploi est toujours en baisse : -14% en septembre, par rapport à l’année précédente. Moins d'offres...mais plus de chômeurs ! Dans notre département, le nombre de demandeurs d’emploi (toutes catégories confondues) a augmenté de 4% en un an. La hausse est même de 7% pour la catégorie A, qui regroupe les personnes sans aucune activité.

Les agences Pôle emploi restent ouvertes

Contrairement au premier confinement, les agences de Pôle emploi restent ouvertes, aux horaires habituels. Accueil "en flux" le matin et sur rendez-vous, l’après-midi. Si vous devez vous rendre à Pôle emploi, prenez une attestation de déplacement et cochez la case : "convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public".