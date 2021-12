La Nouvelle éco : pas de pénurie de bois pour les moulins à poivre d'Alexandre

Depuis 2019, Alexandre Fournier fabrique des ustensiles de cuisine et des rasoirs en bois du Limousin. A l'approche de Noël, les commandes se multiplient pour ces objets locaux, qui ont déjà atteint les tables d'un restaurant limougeaud.

Alex of the Woods..."Alex des bois", c'est le nom de la société d'Alexandre Fournier, artisan de Couzeix, en Haute-Vienne. Depuis 2019, il fabrique des objets en bois local, et la période des fêtes est particulièrement chargée.

Depuis la mi-novembre, les commandes sont bien relancées. On sent que les gens commencent à faire des cadeaux de Noël

Il vend ses produits (tire-bouchons, moulins à poivre, planches à découper, rasoirs…) dans des boutiques, et à travers son site internet.

Du bois haut-viennois...

"Je me fournis principalement à une heure autour de Limoges", explique le menuisier. Parmi les essences qu'il utilise : du chêne, du frêne, du hêtre, du châtaigner, "des essences bien d'ici".

Une planche à découper de la marque "Alex of the Woods" © Radio France - Alexandre Fournier

Depuis le début de la crise sanitaire, il sent que les acheteurs se tournent de plus en plus vers de l'artisanat local.

C'était déjà quelque chose d'engagé depuis un certain temps, et ça s'est renforcé avec la crise sanitaire.

Il souligne tout de même la difficulté qu'il a eu pour vendre ses créations lors de la fermeture des marchés et boutiques, à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie. Désormais, ses planches à découper sont utilisées par le restaurant "Le Garde-Manger" à Limoges.

…récupéré hors des circuits habituels

Souffre-t-il de la pénurie de bois ? Pas pour le moment.

"Beaucoup de collègues sont touchés, plutôt les grosses menuiseries", détaille-t-il. Lui, se sert plutôt dans de petites structures, "chez des personnes qui ont stocké du bois depuis une trentaine d'années". Son commerce ne nécessite pas de grosses quantités.

En dehors des circuits habituels de la scierie, je n'ai pas ce problème là.