La nouvelle éco : pas de salon de l'agriculture cette année pour les oléiculteurs catalans

L'huile d'olive est un des produits roussillonnais habituellement les mieux représentés et les plus récompensés au salon de l'agriculture à Paris, dont l'édition 2021 est annulée . Détenteur de multiples médailles d'or, le moulin Saint-Pierre de Millas regrette de ne pouvoir concourir cette année.

Le domaine du Moulin St Pierre s'étend sur 45 hectares et compte 45.000 oliviers

Il n'y aura pas de stands dans les allées de la Porte de Versailles cette année pour les producteurs catalans, la plus grande ferme de France ayant été annulée en raison de la crise sanitaire. Un événement majeur pour le monde agricole qui aurait dû attirer près de 600.000 visiteurs du 27 févier au 7 mars. Un coup dur pour les oléiculteurs des Pyrénées-Orientales qui avaient remporté quatre prix l'an dernier.

Une reconnaissance et une vitrine pour les producteurs

Parmi les producteurs locaux les plus souvent récompensés, le moulin Saint-Pierre de Millas est ses 40.000 oliviers de la variété catalane Arbequine a accumulé les médailles au concours général agricole (Médaille d'Argent en 2018, Médaille d'Or en 2017, 2019 et 2020).

"C'est une distinction que l'on apprécie particulièrement car cela récompense tous nos efforts sur une année entière, et c'est une motivation de concourir avec d'autres oléiculteurs pour présenter le meilleur produit" explique Manon Planes, qui a repris l'exploitation du moulin avec son frère. "Cette annulation de l'édition 2021 c'est donc un grand regret pour nous, car le Salon nous donne beaucoup de visibilité à l'international pour l'export. Pour nous, cela représente environ 30% de retombées sur nos ventes et notre notoriété à l'étranger. On espère que des éditions régionales pourront être organisées au printemps si la situation sanitaire le permet."

Après une récolte 2020 à faible rendement en raison de pluies printanières trop abondantes qui ont perturbé la pollinisation des oliviers, le moulin Saint-Pierre mise sur l'avenir avec le lancement d'un nouveau millésime. "Nous avons planté il y a deux ans des oliviers d'une variété grecque qui arrivent à maturité. Cela donne une huile tout aussi douce mais encore plus fruitée que nous allons pouvoir proposer cette année."